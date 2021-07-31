東京奧運︱美國隊再跌游泳金牌　蛙后甩泳鏡新水神積素首度失金

今屆奧運游泳新設男女子4x100米混合泳接力，有「新水神」積素（Caeleb Dressel）坐鎮的美國隊，被視為奪金大熱。不過美國隊第二棒的泳手積及比（Lydia Jacoby）入水後甩泳鏡，這個學校水運會式低級失誤，更重要的是排陣上嚴重失誤，令美國隊失落這塊原被視為十分穩陣的金牌。

連奪3金的積素，今屆奧運首度失金，美國隊只得第五。



積及比咬住泳鏡奮力游，鬥志可嘉。（Getty Images）

▶▶▶緊貼2020東京奧運 即睇最新賽程及獎牌榜形勢

美國隊排陣嚴重出錯

男女子4x100米混合泳接力，每隊派出2男2女泳手參與，按照混合泳接力泳式順序，亦即是背、蛙、蝶、自出賽，次序不限男女泳手性別，任由各隊自行安排。

四大泳式之中，男女子選手時間差距最大的是蛙泳，因此晉身決賽的8支泳隊，幾乎均由男泳手負責蛙泳一棒，只有美國隊是唯一例外。

東京奧運︱水神接班人積素今屆第三金 美國接力隊不派他上陣失策

▼美國蛙后甩泳鏡奮力游▼

+ 1

蛙后入水甩泳鏡

美國隊由背泳專家梅菲（Ryan MURPHY）負責第一棒，他在今屆100背奪銅，今次游出52.23秒交棒，當時並列第一。

第二棒他們竟派出年僅17歲的女將積及比（Lydia Jacoby）應戰，不料她入水後竟甩泳鏡。面對如此尷尬情況，這位今屆女子100蛙金牌得主未有放棄，咬着跌下來的泳鏡奮力作戰。不過男女子蛙泳時間實在相差太遠，加上受泳鏡意外事件影響，交棒時美國隊已由第一跌至第六位。

第三棒他們繼續派出女將，再跌至第八位交棒。即使最後有「新水神」之稱的積素守尾門，他亦獨力難支，只能盡力為美國由包尾追上至第五，失落金牌兼三甲不入。

積及比和3位隊友失落獎牌，面如死灰。（Getty Images）

冠軍英國隊足足較美國快3秒，亞軍和季軍分別為中國和澳洲隊。賽及積及比坦言，同類意外從未發生在她身上，令她嚇一嚇，失去泳鏡令她要在看不清楚比賽情況下游泳，「入水後情況已不在我能控制範圍內，只能盡力一戰。」她說泳鏡意外後，轉池是最困難的部分，「我看不到池邊，不過除此之外我已拼盡全力游。」

隊友梅菲讚揚積及比的應變能力，積素指男女子混合賽事「好玩」，但不滿意自己表現，他和隊友亦未能游出賽前部署。「美國隊的標準是金牌，第五名絕不能接受，我沒有做好工作，不滿意我的分段時間。」

美國隊失手，英國隊奪得4x100米男女混合泳接力金牌。（Getty Images）

失金真正原因

積及比今屆在100米蛙泳封后，時間為1分04.95秒，她今日甩掉泳鏡之下，分段時間為1分05.09秒，其實並不差。問題是，其餘7隊全部由男泳手負責游蛙泳，時間全部在1分鐘樓下，5秒以差，足以成為成敗差距。

第五名的美國隊，輸給冠軍英國隊3秒，換言之，假如以男泳手游蛙，沒有了這5秒差距，尚有2秒「走盞」，根本就可以輕鬆獲勝。因此他們失掉金牌，不能怪責積及比甩泳鏡，怪就怪負責排陣的教練策略出錯。今次賽事8隊共32名決賽泳手之中，只有積及比一人分段時間超過1分鐘。

積及比的百米分段時間（見紅圈），是決賽8隊共32名泳手之中，唯一時間超過1分鐘的。（2020奧運會官網）

泳鏡為何會甩掉？

雖說美國隊失金，主因在排陣失當，而非積及比甩泳鏡，但積及比確實犯下低級失誤。奧運級泳手為免起跳入水時甩掉泳鏡，幾乎全部都會多戴一頂泳帽，包實泳鏡，或至直接將泳鏡戴在泳帽內。

可是從上述圖片可見，首度出戰奧運的積及比，將泳鏡戴在泳帽以外，無遮無掩，結果泳鏡在起跳入水後甩掉，成為網上熱話。

何詩蓓奧運奪銀︱她進步神速的秘密——泳術訓練營密歇根大學

何詩蓓奧運奪銀︱一塊游泳獎牌猶如千斤重 它的歷史意義與價值

積及比習慣將泳鏡戴在泳帽外。（Instagram＠swimhardy）

積及比的粉紅泳鏡

這位17歲妹妹的泳鏡亦大有文章，曾在2012倫敦奧運奪金的美國泳手夏迪（Jessica Hardy）日前要求大家為積及比打氣，因為對方會戴着她的泳鏡出戰。

夏迪日前在積及比出戰蛙泳決賽前，在IG發文，「留意粉紅色泳鏡！⚠️幫我為積及比打氣。」她說5年前在積及比家鄉阿拉斯加的泳池主持游泳訓練營，並將自己的泳鏡贈予對方，「積及比自此一直戴着我的泳鏡出戰……她是最好的！」今屆奧運積及比戴着夏迪的泳鏡贏得蛙泳金牌，可惜在男女混合泳接力失手，未能再添獎牌。

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇