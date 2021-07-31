東京奧運｜戴資穎愈打愈順挫仙杜入決賽　周日與陳雨菲爭女單冠軍

東京奧運羽毛球女單決賽，會由世界排名第1的中華台北球手戴資穎，面對世界排名第2的中國球手陳雨菲。

在4強，戴資穎面對5年前在里約奧運淘汰她的仙杜，直落兩局贏2：0，成功復仇入決賽。至於陳雨菲就在另一場4強擊敗隊友何冰嬌。



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8月1日羽毛球女單賽程：

🥉晚上7時30分 銅牌戰 何冰嬌Vs仙杜

🥇晚上8時20分 金牌戰 戴資穎Vs陳雨菲



戴資穎在今（31日）晚的羽毛球女單4強，面對印度球手仙杜。兩人首局鬥得緊湊，一度打成18：18，但戴資穎一口氣先連3分，先贏21：18。

戴資頓首次躋身奧運女單決賽。（路透社）

之後第二局，戴資穎愈打愈順，比分愈拉愈開，以21：12再贏多局，花了40分鐘就淘汰仙杜入決賽，將會在香港時間周日晚20時20分與陳雨菲爭冠軍。

戴資穎飛身撲波。（路透社）

戴資穎上屆里約奧運在16強止步，而5年前將她踢出局的，正是今晚她擊敗的對手仙杜，所以戴資穎今場擊敗仙杜入決賽，可說是完美復仇！

世界排名第2的陳雨菲晉級決賽。（Getty Images）

另一場羽毛球女單4強是兩位中國球手的對決，陳雨菲足足花了79分鐘，才以局數2：1擊敗隊友何冰嬌入決賽。陳雨菲首首贏先21：16，之後何冰嬌以21：13扳平局數。在決勝的第三局，雖然陳雨菲一度因腳傷接受治理，但最後都能夠以21：12再贏多局，淘汰何冰嬌入明日的決賽。

陳雨菲在第3局腳部受傷，在場外治理。（Getty Images）

兩人過去18次交手，戴資穎佔優，得15勝3負。不過，最近陳雨菲最近對戴資穎的勝率有提高，在2019年的巡迴賽總決賽，陳雨菲贏過局數2：1，而在2020年的馬來西亞大師賽，陳雨菲試過直落兩局贏波。至於兩人最近一次交手在2020年的全英賽，當時戴資穎以12：19及12：15擊敗陳雨菲。

至於季軍戰會在周日晚上7時30分舉行，由何冰嬌及仙杜爭銅牌。

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