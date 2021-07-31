東京奧運｜牙買加包辦女飛人三甲　湯臣打破封塵33年奧運紀錄衛冕

100米女飛人誕生！湯臣（Elaine Thompson-Herah）以10.61秒打破奧運紀錄，贏得今屆女子100米跑冠軍，其隊友費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）則以10.74秒得銀牌。另一位牙買加跑手舒歷嘉積遜（Shericka Jackson）跑出個人最佳時間10.76秒，得到銅牌。



今（31日）晚的女子100米跑決賽，3位牙買加跑手入到女飛人的最後決戰，她們的實力亦明顯比其他對手強。槍聲響起，排第4線道的湯臣及第5線道的費莎初段跑出，叮噹馬頭。跑至中段，29歲的湯臣的速度更勝一籌，力壓費莎，愈跑愈快，直衝向終點。

在初段，湯臣（右三）及費莎（右四）率先跑出，叮噹馬頭。（Getty Images）

至於舒歷嘉積遜在中段發力，從其他對手突圍，力追費莎。最後，湯臣率先衝過終點，時間是10.61秒，力0.01秒之差，打破美國跑手姬菲芙（Florence Griffith-Joyner）在1988年漢城奧運造出的紀錄。湯臣在上屆里約奧運的決賽，跑出10.71秒贏得女飛人，如今她衛冕成功。

牙買加三箭齊發，湯臣（右三）首先衝線，費莎（右四）頂得住隊友舒歷嘉積遜（左三），以亞軍完成。 （Getty Images）

湯臣以破奧運紀錄的10.61秒贏得金牌。（路透社）

34歲的費莎是2008北京奧運子2012倫敦奧運女子100米金牌得主，2016年里約奧運就得銅牌。他在2017年8月產子，前後休戰年半，至2018年中復出，到2019年重上跑步生涯高峰，贏得世錦賽金牌。東京奧運是她成為媽媽後的首屆奧運，力爭重奪女飛人寶座。結果，她繼上屆奧運後，又跑不過同胞湯臣，以10.74秒獲得亞軍。費莎儲齊了一套100米跑金、銀、銅奧運獎牌。

費莎發現自己失落冠軍，難掩失望之色。（Getty Images）

費莎（左）及舒歷嘉積遜合照。（Getty Images）

費莎在準決賽輕鬆地以首名晉級。（Getty Images）

費莎在較早前的準決賽，她在第3組跑出10.73秒，以小組首名晉級；至於湯臣在第1組跑出10.76秒，同樣是小組首名，準決賽時間就僅隨費莎之後。

湯臣還是上屆里約奧運的女子100米跑冠軍。（路透社）

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