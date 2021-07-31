東京奧運｜中華台北「麟洋配」創歷史　羽毛球男雙挫中國組合封王

中華台北的「麟洋配」李洋/王齊麟在東京奧運羽毛球男雙決賽，以直落兩局2：0擊敗中國的「雙塔組合」李俊慧/劉雨辰，贏得金牌。



世界排名第3的中華台北組合李洋/王齊麟，在今（31日）晚在男雙決賽，面對世界排名第6位的中國組合李俊慧/劉雨辰。李洋/王齊麟較慢熱，初段有失誤，在技術暫停前，落後9：11。兩隊分數咬得很緊，「麟洋配」首局贏21：18。

在第二局，李洋/王齊麟明顯佔優，愈打愈好，試過連取4分，亦試過最多領先「雙塔組合」11分，最後贏21：12；兩人只用了34分鐘，便以直落兩局擊敗中國的李俊慧/劉雨辰歷史性封王，贏得中華台北在奧運史上首面羽毛球奧運金牌，也是台灣史上各項目合共的第7面金牌。

【「麟洋配」贏決賽後激情慶祝】

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中華台北在今屆東京奧的成績非常好，「舉重女神」郭婞淳日前在女子59公斤級摘取今屆首金，到李洋/王齊麟再贏取第二金。今屆中華台北暫有2金2銀3銅，創歷屆最佳獎牌成績；他們之前最成功的是在雅典奧運贏得2金2銀1銅。

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【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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