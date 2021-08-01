東京奧運丨男女飛魚誕生　麥姬昂積素同寫奧運紀錄奪金

東京奧運游泳煞科日上演游泳男、女子50米自由游決賽，「新水神」積素（Caeleb Dressel）游出21.07秒，奪金寫下新奧運紀錄，總成績以4面金牌完成東奧。女子組艾馬麥姬昂（Emma McKeon）同樣改寫奧運紀錄，以23.51秒再奪金。



游泳煞科日由男子組50自打頭陣，美國泳手積素賽前已經包攬男子100自、100蝶和4X100自由泳接力金牌，50自更以21.07秒寫下新奧運紀錄，再奪得第4面金牌，成為今屆最強男飛魚。

（Getty Images）

女子組方面，澳洲的泳手艾馬麥姬昂（Emma McKeon）在女子50自游出23.51秒，同樣奪金外，也寫下新奧運紀錄。今屆分別奪得50自、100自和4X100自接力金牌，以及100蝶、4X200自接力、4X100混合游接力銅牌，以3金3銅作結。

（Getty Images）

▶▶▶緊貼2020東京奧運 即睇最新賽程及獎牌榜形勢

【同場加映：南非女泳手破世績 勁敵水中賀喜場面感人（按圖放大）】

+ 1

何詩蓓奧運100自銀牌之路：

初賽：何詩蓓再出擊 破池江璃花子亞洲紀錄 闖100自準決賽

準決賽：何詩蓓100米自破亞洲紀錄闖決賽 早上9:59衝金

決賽：何詩蓓奧運添銀 三破亞洲紀錄 香港史上首人奪兩牌

何詩蓓200自奧運銀牌之路：

初賽：東京奧運｜何詩蓓出戰200米自由泳初賽 以第8名晉級明早準決賽

準決賽：東京奧運直擊｜何詩蓓闖200米自由泳決賽 史上首港將爭游泳獎牌

決賽：何詩蓓奧運奪銀 港泳隊史上首面獎牌 一金一銀創港隊歷屆最佳

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

+ 5

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事