【東京奧運】杜蘭特成美國男籃史上第一　大勝捷克順利出線八強

美國隊小組賽最後一場以119：84大勝捷克，以場數2勝1負排名第二但仍能晉級八強。

曾出戰兩次奧運的杜蘭特（Kevin Durant），今屆表現雖然未使出真功夫，但已經超越安東尼（Camelo Anthony）打破美國隊出征奧運的總得分紀錄。



杜蘭特今屆暫錄場均10分、3.5籃板和3.5助攻，表現未算太突出，但在昨日（31日）和捷克的對壘中交出23分，在第二節射入一球三分球時，奧運生涯得分就累積到337分。重點是上一個寫下最高得分336分的安東尼共4度征戰奧運，但今次只是杜蘭特的第三次，今場賽事後，杜蘭特的累積分數達354分。

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今屆最大目標一定是金牌。（Getty Images）

杜蘭特見證三代美國隊：（按圖放大）

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今年32歲的杜蘭特2012年和2016年均出戰奧運，也是陣中的主要得分球員，兩次金牌賽都拿下30分；三屆男籃一共上陣19次，每場都有雙位數表現。

剛當上美國男籃第一得分，杜蘭特就已經點名看好的後輩，就是今場打出27分、2籃板、2阻攻和1助攻的泰譚（Jayson Tatum）。「我記得我讀高中時，看他打奧運的情況，當時我就立志要成為國家隊一員。」泰譚笑言覺得不可思議自己能成為其中一員：「你要知道歷史上有那麼多頂尖球員都穿上過美國隊的球衣。」

杜蘭特已經超越安東尼。（Getty Images）

不經不覺杜蘭特都已經32歲。（Getty Images）

泰譚是美國男籃未來？

提到自己被杜蘭特「看中」會打破得分王紀錄，泰譚坦言「我還有一段很長的路，他的成就只能用兩個字形容。」補充道：「紀錄就是用來打破的，不是嗎？」

雖然杜蘭特已經是美國隊得分王，但比起奧運第一還來得遠。最高得分紀錄保持者就是巴西名將舒密特（Oscar Schmidt），共得過1093分，隨後就是澳洲的基斯（Andrew Gaze），拿過789分，兩人都共5次征戰奧運。

這個杜蘭特第三次征奧。（Getty Images）

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