東京奧運︱鞏立姣奪中國田項歷史首金　生為鉛球雖圓夢使命未完

中國代表團奪得今屆奧運第22金，鉛球名將將鞏立姣創造歷史，贏得中國在田項史上首面奧運金牌。

這位32歲運動員第4度參賽，過去3屆卻遺憾地分別只得銀、銅及第4名，今屆頂住傷患，堅持終於修成正果，突破自己而一嘗冠軍滋味。



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中國運動員鞏立姣於資格賽時已推出19.46米成績直接晉級，到決賽她在第5推做出20.53米，把個人最佳成績推前10厘米。最後一推，鞏立姣再交出20.58米，奪得金牌，這是中國代表團今屆第22金，亦是中國奧運史上首度在田徑的田項中取得金牌，意義重大。

鞏立姣在女子推鉛球為中國奪得今屆第22金。（Getty Images）

32歲的鞏立姣投身鉛球項目21年，她亦已參加4屆奧運，卻始終跟金牌無緣。2008年北京奧運她原只得第5，惟亞、季軍的白羅斯選手先後被查出服用禁藥，她獲遞補得銅。4年後倫敦奧運，金、銅牌得主分別為白羅斯及俄羅斯選手，同樣因藥物問題被褫奪獎牌，第4的鞏立姣再意外升格，獲得銀牌。

直至上屆奧運，她也屈居「梗頸四」，留下遺憾。她過去受訪時曾憶起這段傷心事，一度哽咽流淚，「我是奔着冠軍去的，勢在必得，但第二投後就知道沒戲了，只想趕緊結束，但仍要投下去。投每一個球都是煎熬，那種痛在內心最深處。」

鞏立姣第5投已刷新個人最佳成績。（Getty Images）

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進入今屆奧運周期，她先後兩奪世錦賽冠軍，再被視為金牌希望。她的關節每天都在疼痛着，走路一瘸一拐的，賽事卻因疫情延期，「打擊很大，像天塌下來。」她陷入迷茫，「我曾跟自己說，對手只有自己。我是一名遍體鱗傷的老將，但為了夢想，去拼最後一屆奧運，或許這就是人生吧……」

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憑著對夢想不離不棄，鞏立姣終迎來加冕一刻。她賽後激動地說：「我就是為鉛球而生的，等了21年，今天我做到了，所以說人一定要有夢想。」她沒有想過就此退役，更說若國家需要自己，會一直練到練不到為止，「鉛球很冷門，我要用我的熱情把項目帶火。現在是我們中國女子鉛球的時代，是屬於鞏立姣的時代。」

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