東京奧運｜港乒男團16強止步　直落3場不敵法國

東京奧運男子乒乓團體賽，世界排名第10的港隊於16強登場，意外以總場數0：3 不敵世界排名第12的法國，無緣晉級。



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男單一早盡墨，由香港「一哥」黃鎮廷、何鈞傑及林兆恒組成的男隊今日出戰團體賽，面對法國未能佔上風。

林兆恒（右）與何鈞傑首局戰況陷於膠着。（路透社）

林兆恒與何鈞傑打頭陣任第一場雙打，首局略見慢熱，戰至「刁時」終以10：12先失一局。其後二人未能站穩陣腳，再以8：11、6：11連失3局，港隊落後場數0：1。

黃鎮廷力戰4局落敗

第二場由世界排名第19的黃鎮廷於單打上陣，開局初段已被對手屢次起板壓制，未能調整的他在5分鐘已被對手高慈（Simon Gauzy）以11：5先贏一局。黃鎮廷在次局開始找回比賽節奏，把握機會接連得分，以11：7追回局數1：1。第3局黃乘勢狙擊，排名低一位的對手Gauzy未有受制於他，戰至「刁時」以12：14再失一局，陷入苦戰的黃在第4局仍未能找到方法反擊，以9：11落敗、港隊再失一場。

東京奧運︱黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強激戰7局 爭議判決下憾負

香港「一哥」黃鎮廷在首局明顯未入局下接連失誤。（路透社）

緊接由何鈞傑在單打迎戰尼邦遜（Emmanuel Lebesson），首局雙方梅花間竹得分，該港將其後被對手連得3分拉開，力追下收窄到1分差，尾段更成功逼入「刁時」階段，惟他末段兩度失誤，以10：12敗陣，港隊以直落3場落敗。

何鈞傑稱今屆奧運把每場都當最後一場打，不留遺憾。（路透社）

打好每一場不留憾

隨着男單、團體賽均無緣晉級，香港男子組已完成賽所有賽事，而女隊則在今日稍早時間成功晉身8強。

賽後黃鎮廷難掩失望，指整體實力與法國差不多，今仗偏下風，「每一場都慢慢搏，一場一場打好。」他坦言賽前沒多想晉級或獎牌目標：「3個人一起打好每一場。」

而首戰奧運的林兆恒在男單表現不俗，力戰到底的熱血身影更受到港人注目。他僅在32強不敵日本勁退張本智和，林兆恒：「今次累積不少經驗，回去再總結打得好與不好的地方，希望未來再有突破。」

首戰奧運的林兆恒在男單激戰連連，令香港觀眾留下深刻印象。（路透社）

「七局哥」林兆恒劣勢下爆發 32強硬撼日本神童

▼黃鎮廷杜凱琹奧運8強圖輯 ▼

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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