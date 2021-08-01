東京奧運直擊｜張小倫最少留隊至2022亞運　助師弟令港隊繼續強大

11年前，我們在新法書院教員室Miss Miu的座位，一起翻看舊照，當時張小倫剛在2010年廣州亞運爆冷奪得男子花劍個人賽銀牌，他說：「誰知我不能拿奧運獎牌？可能就是兩年後。」

然而，兩年後的倫敦奧運，他因為椎間盤傷患沒能如願，莫說是打劍，甚至連床都下不了，最終只能看電視，為身處地球另一端的奧運隊友崔浩然打氣。

這樣一等，奧運竟變成2021年的事。今天以第7名完成東京奧運男子花劍團體賽後，張小倫真真正正擁有奧運。在「最後一次奧運」後，劍擊生涯是否真的「最後」了？

嗯，好像又被騙了。



對於張小倫，簡單一張大合照，最有價值了。（高詩琦攝）

賽後男花一行人接受傳媒訪問，站在旁邊的張家朗搞怪地不時偷望大師兄，生怕錯過張小倫落淚一刻。然而老劍神即使既激動又感觸，但始終沒有流淚，對於他，捱過十多年方能一圓的心願，怎能以眼淚作結？

他舒一口氣，說：「經歷了好多好多，才能上到奧運舞台，甚至能見證張家朗拿到個人賽金牌，回顧這十多年的劍擊生涯，真的無憾。」36歲的他坦言，今屆肯定是最後一屆奧運，但他未有為離隊定下日子，「只要港隊需要我，我又有能力，我絕對願意擔任隊友的陪練」。

張小倫最少留隊至2022年亞運，他深信師弟會令港隊繼續強大。（楊宇翹攝）

近日有消息指將興建新劍擊館，大師兄感受良多，尤其他2005年加入港隊之時，隊伍只得他一個全職劍手，如今竟有機會擁有屬於自己的訓練館。「我記得花劍一度因為成績不達標被踢出精英項目，沒有精英資助，過了一段艱難的日子。然後看着隊友一代一代演變，有人離開，有人冒起，來到今天竟然有機會有新劍擊館，真的非常感動，也希望未來有更多隊友可以接班，令港隊繼續在世界強大。」

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張小倫承諾教練留隊，他深信有能力擔任隊友的陪練。（高詩琦攝）

第7名的戰績或許不如人意，小倫與隊友亦一直以獎牌為目標。但正如他所言，大家都盡力了，「對手的備戰真的比我們好」。十多年的心願就這樣完結，實在不捨，再追問小倫完成下月於陝西舉行的全運會後，就要退役了？「教練叫我多留一年，我就陪伴他們到明年亞運吧。」近五年寫了十多篇「張小倫最後一次XXX」的我，好像又被騙了，但感覺是實在和窩心。

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