東京奧運｜媽媽級老將阿當絲鉛球摘銅　中文紋身加一張相提供力量

東京奧運女子鉛球決賽，32歲的鞏立姣推出個人最佳的20.58米得冠軍，新西蘭的36歲選手阿當絲（Valerie Adams）今屆第5次參賽，獲得銅牌，成為奧運史上首位在單一田項贏得4面獎牌的女運動員。



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阿當絲贏得鉛球銅牌。（Getty Images）

阿當絲參加今（1日）早的鉛球決賽，她是決賽中年紀最大的選手。結果，她推出19.62米得銅牌，這是她首次得到季軍。她由2004雅典奧運首度參賽得第7，之後在2008北京及2012倫敦奧運連贏兩屆金牌，上屆里約奧運，她就得到銀牌。換言之，她已經齊集一套奧運鉛球的金、銀、銅牌，合共4面獎牌。

阿當絲向記者展示隨身攜帶的子女照片。（路透社）

陪她第5次出戰奧運的，是她一對子女，分別是3歲的女兒Kimoana及2歲的兒子Kepaleli，她將一對子女的照片放在身上，陪她推出每次的鉛球。完成比賽後，她還向記者展示這張帶給她動力的照片。阿當絲說：「兩屆奧運之間，我生了兩個小朋友，他們激勵着我，我一直幻想他們都有來現場支持我。」

【阿當絲手臂上有中文紋身】

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年屆36歲，還經歷兩次懷孕產子，阿當絲表示這面銅牌更加難得。她說：「這面獎牌比起之前的金牌更有意義。很抱歉，我實在太激動了。我真的付出了很大的努力，今日才可以站在這裏。我一直很努力，想為新西蘭再添獎牌。」此外，阿當絲的右臂下有個紋身，紋了「尊嚴」兩個中文字。

阿當絲（右）的妹妹Lisa Adams是殘奧運動員。（Getty Images）

阿當絲出生於大家庭，她的父親與5個女人生過小朋友，包括她的母親。包括同父異母的，全家18個兄弟姐妹。阿當絲一家都很有運動天賦，除她以外，年紀最輕的弟弟阿當斯（Steven Adams）現在是NBA球員，是聯盟其中一位最強壯的中鋒。此外，他們一家還有兩名兄弟是新西蘭職業籃球員，還有一位妹妹Lisa Adams參加過殘奧的鉛球及鐵餅項目。

阿當絲的弟弟阿當斯是NBA球員。（Getty Images）

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