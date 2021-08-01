東京奧運．馬術｜瑞士代表馬越野賽受傷　無法復元施行人道毀滅

奧運今早（1日）舉行馬術三項賽隊際及個人賽，越野賽發生不幸事件。瑞士代表的馬匹在飛越障礙物後嚴重受傷，無法救治，最終人道毀滅。過去一年一同踏上征奧之路的好拍檔，事後傷心道別。



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賽事在東京江京區的海之森越野跑道舉行，選手需要在7分45秒限時內，完成4.42公里的賽道，當中包括飛越23個障礙。瑞士代表葛度（Robin Godel）與其拍檔馬匹Jet Set在63對組合排第52組中出場，Jet Set跑到中段一處水槽障礙時受傷，不良於行。Jet Set即時收停，不能繼續，其他隨後出發的組合亦要暫停。

Jet Set 與葛度的最後一戰。（美聯社）

國際馬術聯會（FEI）公布，賽會立即召喚獸醫到場，評估Jet Set的傷勢後，立即送到設立在賽場附近的馬醫院。可惜，最終要了結Jet Set的生命，「超音波掃描顯示，Jet Set右下肢近蹄位置的韌帶斷裂，無法復元。馬主與運動員商討下，出於人道理由，決定讓馬匹長眠」。FEI稱稍後解剖，以確定情况。

葛度忍痛決定後，貼出合照，記念Jet Set。（Robin Godel IG）

葛度與Jet Set在１年前開始拍檔，爭取奧運資格，感情深厚。進軍東京之路上，他不時發放點滴，大讚Jet Set不可思議，頭腦像鬥士。好拍檔戰死沙場，他在instagram 發文說Jet Set韌帶斷裂，倉促離開了，「距離終於尚差幾步，疾馳中受了傷」。葛度強調Jet Set好好地飛越了障礙，「他在最喜愛的奔馳與飛越中離開」，最後感謝各方關心，但暗示心情受創，希望靜一靜，「未來數天應會離開社交媒體一下，希望諒解」。

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