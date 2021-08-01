東京奧運．田徑｜回顧中國田徑奧運史　主攻競步中長途直至他出現

每屆奧運的終極焦點不離100米決賽，從來由美洲選手壟斷，亞洲選手連殺入決賽都難。「中國飛人」蘇炳添在東京奧運100米決賽結果以第6名完成，雖然未能贏得獎牌，但在中國以至亞洲田徑史，都是極大突破。

回顧中國在奧運田徑史中「鬥快」的徑項，多年來主攻長距離，及至近年出現跨欄專才劉翔先奪金再破世界紀錄，才在短途賽事有所突破。



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翻查中國在1984年洛杉磯奧運首次參賽，已亮相在田徑賽事，直至1992年巴塞羅拿奧運，終於取得第一面金牌。中國至今累積7面田徑金牌，除了鞏立姣今天在女子鉛球奪金，屬於田項，其餘6面均屬徑項。

鞏立姣突破之前，中國的田徑金牌全來自「鬥快」項目。（Getty Images）

最初的田徑金牌來自1992年巴塞羅拿奧運，陳躍玲在首次舉行的女子10公里競步摘金。競步是中國田徑上較強的項目，6面徑項金牌佔一半，包括2000年悉尼奧運王麗萍奪得女子20公里競步，以及2012年倫敦奧運陳定在男子20米競步勝出。

競步為中國在奧運史上帶來3金，最後一塊為陳定的倫敦奧運20公里金牌。（Getty Images）

談中國田徑，不得不提1990年代「馬家軍」。長跑教練馬俊仁訓練一批女子中長距離跑手，在世界賽等大賽屢創佳績。曲雲霞在巴塞羅拿奧運女子1500米奪銅牌後，4年後阿特蘭大奧運出現王軍霞，在女子5000米奪金，又在10000米分別得銀。成為一時佳話。不過，隊員後來離開馬俊仁，並向外揭示「馬家軍」涉及使用禁藥、注射男性荷爾蒙、襲擊隊員等。縱然資料愈來愈多，但已年代久遠，暫未有處分。

王軍霞曾是「馬家軍」的代表人物，後來有份揭露用藥等秘辛。（Getty Images）

中國在徑項一直長優於短，2004年堪稱大豐收，在於「翔飛人」橫空出世。2004年雅典奧運，雖有邢慧娜奪得女子10000米金牌，但焦點盡在劉翔身上。21歲的他已嶄露頭角，專攻跨欄，在亞洲區內的運動會及世大運的110米跨欄奪金。雅典奧運會該項目形成混戰局面，他在多名黑人跑手中突圍而出，更以12.91秒平世界紀錄奪金，成為中國在短途田徑中首面金牌，亦是同項至今唯一亞洲金牌得主。該屆見證劉翔登上生涯高峰期，兩年後超級大獎賽洛桑站跑出12.88秒，刷新世界紀錄。

劉翔衝線那一刻，當真感動十幾億人民。（Getty Images）

可惜是劉翔在08年北京奧運主場出擊，右腿跟腱舊患復發，初賽未能完成，此後成績未能重返高峰，結果傷出的畫面在12年倫敦奧運重現。無法跨越，親吻最後一欄而離開跑道的畫面，成為傷心經典。

蘇炳添創造夢幻時刻，下一位亞洲飛人又會是誰？（Getty Images）

中國奧運史上田徑金牌（按圖放大）

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