東京奧運︱蘇炳添感謝劉翔開路　兩代中國飛人天地連線

百米飛人蘇炳添以9.83秒首名成績殺入100米短跑決賽，寫下中國田徑歷史新一頁，欄王劉翔立即在微博祝賀對方。

蘇炳添就算未能踏上頒獎台，表現足以成為全球熱話。賽後他感謝前輩劉翔成為他們的開路先鋒，更指對方是他的幸運之神。



後保特年代，百米飛人之爭成一片亂局，賽前大熱不少倒灶，中國飛人蘇炳添表現令人眼前一亮。他在準決賽搏盡跑出令全世界驚訝的9.83秒，「大師兄」劉翔隨即在微博送上祝賀。

他上載蘇炳添在100米跑準決賽片段，一句：「封神！9秒83！！！」盡顯興奮之情。賽後蘇炳添說一直有跟已退役多時的劉翔聯絡，感謝對方一直的支持和鼓勵。

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蘇炳添跑完100米決賽後，雖然失落獎牌，但都披上國旗慶祝。（Getty Images）

蘇炳添感激劉翔一路以來的支持和鼓勵。

他一直在場見證

中國自1984年開始參加奧運，田徑場上場主要靠競步和女子中長跑爭獎牌，短途徑項一直未能突破，直到劉翔的出現。2004年雅典奧運，劉翔以12.91秒的平世界紀錄成績一舉贏得110米跨欄金牌，一戰成名。兩年後他更在國際田聯大獎賽洛桑站跑步12.88秒的新世界紀錄封王，讓世人見證中國人在短途徑項一樣可以登上世界之巔。

可惜劉翔之後受傷患困擾，接連在2008和2012兩屆奧運失利，他在倫敦吻別欄架一幕，教人黯然神傷。他的生涯高峰期雖短暫，對後輩卻影響深遠。賽後蘇炳添說，「其實我跟翔哥一直都有聯繫，他也不斷的在鼓勵我，支持我。我第一次突破十秒大關的時候，翔哥也在現場。」

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「他是我的幸運之神」

「翔哥對我來說，他不光是我的偶像，也是我的幸運之神，我也非常感謝他，因為他是我們中國田徑隊的開路人」。蘇炳添感激劉翔為一班熱愛短跑的男生，以至其他中國田徑運動員，放膽追逐踏上奧運舞台的夢想，「如果沒有他的話，我們可能很多人沒有想法——要站在奧運會的決賽場上。我們亞洲人也能夠拿到奧運會冠軍。」

32歲的蘇炳添出道多年來，歷盡傷患與高低起跌，甚至數度被勸退或萌生退役念頭。劉翔的鼓勵，助他咬緊牙關克服一個又一個難關，最終成就今屆奧運的9.83秒傳奇。

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蘇炳添在準決賽最快衝線後，十分激動。（路透社）

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回說準決賽奇妙一役，他憶述：「剛才參加半決賽的時候就覺得有腳感了，感覺跑道和起跑器都黏合在一起，我就覺得機會來了。所以槍一響我就衝出去了，就感覺全部壓制住他們了。」

上兩屆奧運均在準決賽止步，今屆蘇炳添在這階段搏盡，劉翔即時在微博上載蘇炳添在100米跑準決賽片段，不止以「封神！9秒83！！！」大讚年輕6年的後輩，還留言說：「決賽，請大家把好運借他一點。」

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劉翔在微博上載蘇炳添在100米跑準決賽片段，大讚年輕6年後輩的表現。（劉翔微博）

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準決賽後相隔兩個小時多一點便要出戰決賽，蘇炳添身體未及恢復下，跑出9.98秒以第6名完成，他已感到心滿意足：「這麼短時間還能突破十秒，我已經非常開心了，達到了我對自己的目標。所有東西要有一個過程，我跟我的團隊從沒來想過。」

他希望自己的好成績，能啟發下一代中國小將，以稱霸奧運百米飛人為目標，「我今天拿到了奧運會第六名，我希望也給予更年輕的運動員的體育生涯一個非常大的鼓勵。我相信我們現在接觸到的技術理念，用在他們身上，能夠事半功倍。」

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