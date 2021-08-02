東京奧運︱超驚人速度！荷蘭女將1500米最後一圈跌倒照贏第一出線

奧運田徑比賽一開，跑道陸續出現一幕幕驚險畫面。一眾中長距離跑手為爭位不時出現因為「跟車太貼」，發生肢體碰撞，輕則要收步影響成績，重則倒地落敗或無法繼續比賽。

女子1500米初賽卻出現神奇一幕：荷蘭選手夏辛（Sifan Hassan）最後一圈被對手絆跌，成滾地葫蘆後她未有放棄，爬起身力追一眾已遠去的對手，結果不止追回主車群，更以首名過終點。



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女子1500米跑初賽分3組進行，每組15個選手。被視為奪標大熱的荷蘭跑手夏辛，出戰初賽第二場。她本是埃塞俄比亞人，15歲時以難民身份入籍荷蘭，上屆奧運參加800和1500米均未能踏上頒獎台，近年成績愈來愈好。2019年世界田徑錦標賽連贏1500和10000萬米雙金，今屆力爭史無前例地贏得1500、5000及10000米3面金牌。

中長距離賽事，跑手不時因開賽初段爭入內線產生碰撞，今場頭段沒有問題，反而在比賽最後一圈才出事。1500米賽事，需要跑3又3/4個圈，跑道旁工作人員敲響鐘聲，提醒跑手比賽進入最後一圈。未幾肯亞跑手捷比托（Edinah Jebitok）突然絆倒，後面的夏辛收掣不及亦跌成滾地葫蘆。一時之間，這名金牌大熱連出線準決賽也成問題。

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被視為奪標大熱的荷蘭跑手夏辛（橙衣），1500米初賽最後一圈被對手絆跌。（路透社）

▼夏辛被絆跌連環圖 ▼

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風馳電掣的一圈

眼見一班對手已經遠遠跑過，夏辛沒有放棄，跌倒、翻身再爬起，發力狂追。她施展出世界冠軍的實力，以高速越過一個又一個對手，最後200米已追上「主車群」後方。她一路狂追，最後100米前面只剩幾個前列對手，入準決賽已不成問題，末段她發揮強大衝刺力，終力壓眾人以首名過終點。

1500米初賽，每組頭6名可直入準決賽，力爭3金的夏辛原先可以輕鬆晉級，不用浪費太多氣力。不料出現意外事件，迫她使出真功夫，越過終點之後，這位身經百戰的大將也難掩激動之情，先是雙手掩面，繼面一臉難以置信，需要教練加以安慰才能平復心情。

周一（2日）晚上她要出戰5000米決賽，希望今次意外不會對她的體能和心理上有所影響。

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夏辛意外後極速追上以首名衝線晉級，賽後她似乎驚魂未定。（路透社）

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