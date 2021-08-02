東京奧運｜跳水王子戴利睇住比賽織冷衫？一雙巧手織乜都掂

間中坐地鐵搭巴士，都見到有人織冷衫，想不到在奧運看台上，也有人一邊看比賽，一邊織東西，他是英國跳水王子戴利！昨（1日）日跳水場上演女子3米彈板決賽，日前贏得男子雙人10米高台金牌的戴利，被鏡頭影到他努力織東西。



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27歲的戴利穿上英國隊的服裝，戴住口罩，獨自坐着，靜靜地編織東西。他的針織品以紫色冷線為主，還有奶白色的部分，有點像帽子，又有點像袋。他時而抬頭望望場上的比賽，時而低頭望住自己的作品，但雙手沒有停過，拿住針左穿右插。戴利場邊織東西的照片及影片，這兩日在網上廣傳。

在昨日的女子3米彈板決賽，傳媒影到戴利在看台上織東西。（Getty Images）

【戴利一雙巧手織乜都得（按圖放大）】

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戴利分享針織作品IG帳號：madewithlovebytomdaley

看戴利純熟的技巧，就知他不是初學者。戴利一直是針織愛好者，他還開設了一個Instagram專頁，不談運動及跳水，只分享他的心血製成品；已經有超過34萬人關注。他並非只懂織冷衫，頸巾、BB鞋、冷帽、公仔、背心、外套甚至貓床及狗仔衫都難不到他。

他上周一與拍檔馬特李爾贏得雙人10米高台冠軍後，他馬上趕製一個小冷袋，用來放金牌，避免金牌被刮花。小袋子一面是英國國旗，另一面就是日本國旗。

戴利已奪一金，本周五起將出戰個人10米台賽事。

英國跳水王子戴利首奪冠 中國夢之隊雙人10米高台失金

戴利上周贏得首個奧運冠軍後，馬上為自己的金牌織了一個細袋，兩邊分別有英國及日本的國旗。（Instagram）

【戴利及李爾在池邊等待中國最後一跳】

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