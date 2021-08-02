東京奧運︱印度國技重生！　男女子曲棍球齊創歷史爭牌在望

2016奧運，印度女子曲棍球隊5場分組賽1和4負，包尾出局，當中面對澳洲一仗，大敗1：6。

邊度跌低邊度企返起身，5年後，在8強面對比當年更強大的一號種子澳洲隊，攻入一球後以血肉長城陣守住勝利，以1：0擊敗這支金牌大熱，史上首次晉級4強。

今屆賽事印度男子隊8強淘汰英國晉級，這支8屆冠軍時隔49年來首度闖入準決賽，男女子隊一同爭奪獎牌。



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曲棍球向來是印度引以自豪的國技，男子隊曾8度在奧運封王，後來隨着歐洲和澳紐球隊進步神速，對上一次晉入奧運4強，已經要數到1972年慕尼黑奧運。1980年莫斯科奧運被杯葛，印度雖然奪得金牌，但賽事在分組賽後，直入金牌／銅牌戰或名次賽，不設4強。

奧運在1980年開始引入女子組賽事，當年只設分組單循環，印度隊在6隊中得第四名。此後一等36年，直到上屆里約奧運才能再次出場，卻落得「魚腩部隊」下場，被強隊狂數。苦練5年，她們終於能晉身8強，由於僅以小組第四名出線，要遇上今屆頭號種子澳洲隊。

印度女子曲棍球隊爆冷擊敗澳洲，首度闖入四強，一班球員開心得難以置信。（Getty Images）

▼印度女子隊歷史性殺入曲棍球四強 ▼

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明知實力上不夠打，可以點？鼓起勇氣頂硬上，以聰明的戰術部署，奮勇力抗對底。5年來，印度隊在防守和體能都下過苦功，今場將訓練成果完美發揮出來，以血肉長城陣死守，加上把握到她們全場唯一一個短角球機會，爆冷成功。

她們先憑一記短角球先開紀錄，澳洲隊落後下瘋狂進攻，惟射門全部被門將和後衛化解，門將潘妮亞（Savita Punia）兩次救出澳洲射門，成功率100％；中場馬力（Monika Malik）清走澳洲隊每次短角球射向她的球；兩個守將艾嘉（Deep Grace Ekka）和胡迪達（Udita）堅守人盯人戰術，讓澳洲遲遲未能扳平，最終以1：0擊敗強敵。

印度女子曲棍球隊闖入四強，與對手澳洲球員反應成強烈對比。（路透社）

印度門將潘妮亞屢救險球，有印度網民為她製作一張猶如「千手觀音」的改圖，十分搞笑。（網民改圖＠Twitter）

印度在準決賽會遇上阿根廷，力爭入決賽再創歷史。阿根廷今屆狀態大勇，8強曾以3：0輕鬆大勝德國。比賽將於8月4日（周三）上演。

女子隊寫下輝煌新一頁，近年全面復甦的印度男子曲棍球隊今屆奧運同樣創出佳績。他們在8強以3：1擊敗英國，時隔49年再度晉級4強，距離重拾光輝一頁又接近一大步。香港時間明早（周二）9時30分，他們會跟比利時爭入決賽，向時隔41年來首面金牌邁進。

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印度男子隊以3：1擊敗英國，時隔近半世紀再次殺入奧運四強。（路透社）

▼印度男子隊時隔半世紀殺入四強 ▼