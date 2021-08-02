東京奧運︱比拉絲出戰平衡木決賽　明日1650見證體操女王終極戰

美國體操巨星比拉絲（Simone Biles）明日再度出場！

受心理壓力問題影響，比拉絲今屆奧運已先後退出女子團體、個人全能和三個單項比賽，直到今天美國體操隊終於公布令人期待已久的好消息——明天（3日）的平衡木決賽，比拉絲將會出戰。



周二（3日）為體操賽事煞科日，女子賽事只剩下平衡木賽事最後一項，周二的出場名單中，終於看到比拉絲的名字，她會跟贏得個人全能金牌的隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）並肩作戰。男子賽事方面，則會比賽單槓和雙槓兩項。

美國體操隊亦公布，「我們很開心為你確認，明天美國隊會由蘇妮莎和比拉絲出戰平衡木賽事！！已急不及待看你們兩人出場呢！」比賽將會在周二香港時間下午4時50分上演，是今屆賽事一睹體操女王風采的終極機會。

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美國體操隊確認比拉絲明日（周二）出戰平衡木賽事。（美國體操隊Twitter）

比拉絲在女團決賽完成跳馬，但表現失準。（路透社）

比拉絲日前受訪時仍表示，她仍受到Twisties問題困擾，在半空中時失去方向感，一如她在女團決賽跳馬項目時的表現一樣。她因應自己情況，先退出女團，之後再先後退出個人全能，然後是跳馬、自由體操和高低槓3個單槓。

煞科日的平衡木，她終於能夠上陣，實在可喜可賀。一方面意味她的情況已康復或至少已大為好轉，另一方面，平衡木涉及轉體動作較少，她或能夠應付下來。

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足以摧毀體操選手的心理病——twisties

twisties一字難以直接繙譯，對體操選手而言，卻是一個極可怕的心理病。它是一種心理障礙，令體操選手做空中轉體動作時，腦部和身體之間突然斷線，就算是練習過千萬遍的動作，也會突然間做不到。

比拉絲的情況正是這樣，她在女團決賽跳馬項目，原應在半空轉體兩周半的動作，她只做出一周半，落地時亦踏出一大步，跟她往日在大賽的表現截然不同。美國丹佛大學運動及表現心理學碩士課程總監沙皮羅（Jamie Shapiro）接受美國《健康》雜誌訪問時解釋，twisties就是，「身體知道如何做動作，整套動作的細節由腦部負責儲存，但腦部在找尋這套動作時遇上問題。」

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腦部和身體之間突然斷線，twisties令體操選手在空中失去方向感，無法有效控制動作。身體上，twisties導致選手無法做出以往能輕易做到的動作；心理上，無法做出慣常表現會引發焦慮，令這個心理障礙問題更加嚴重，形成惡性循環。

今屆賽事失去比拉絲之下，失色不少，美國女團失去她之下，仍得到一面銀牌，個人全能金牌由她的隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）贏得。

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