東京奧運．田徑｜百米銅牌得主200初賽留力　佛系衝刺自食其果

未到終點，不能放軟手腳。未盡全力，後果可以很嚴重。

女子100米得銅牌的牙買加好手舒歷嘉積遜（Shericka Jackson），參加今早200米初賽，以為可以輕鬆過關。於是她提早收步，但是太早收步，結果提早「收工」。



▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

女子200米今早舉行初賽，積遜在第5組上陣，要爭取每組首3名「大Q」直入準決賽，難度實在極低。她在前天舉行的100米決賽奪得銅牌，6月又曾跑出21.82秒，實力足以爭標。

空無一人的觀眾席，欠缺一點大戰氣氛。（Getty Images）

積遜排在第2線起步，出彎時4線巴哈馬跑手史特根（Anthonique STRACHAN）已經帶出，積遜與6線葡萄牙代表巴索路（Lorene Dorcas BAZOLO）及7線意大利代表卡達莉（Dalia KADDARI）位置相約，大約守在第3位入正直路。直路上，積遜保持速度，開始趕過巴索路，但進入最後50米，積遜不僅沒有加速，反而稍為放慢。

這樣跑短跑，未免過分輕鬆。（路透社）

積遜（左一）在100米決賽全力衝刺，得到銅牌。（Getty Images）

當其他線道的跑手「擺晒手」全力衝刺，積遜的手腳擺幅愈來愈短，明顯放慢，放得更慢。保住前三，就肯定以「大Q」出線，積遜在終點前仍處第3名，狀甚輕鬆，巴索路及一直落後的卡達莉則奮力衝刺。衝過終點線，巴索路與卡達莉均傾前壓線，積遜的身軀卻看來靠後，顯然不是疾速衝刺的模樣，放鬆手腳以為穩奪出線權。

衝線一刻，最內線的積遜，姿態可謂「坐定粒六」。（網上圖片）

「影相」結果巴索路以第2名衝線，卡達莉傾前一壓，僅僅先於積遜觸線，奪得第3名「大Q」。積遜慢卡達莉千分之四秒，以第4名衝線，無法取得「大Q」。積遜以23.26秒衝線，不足取得按成績計算首3位的「細Q」，意味初賽出局。衝線後，她露出相當訝異的表情，最後臉如死灰。

積遜的模樣，心知不妙。（路透社）

至於百米金、銀牌得主，同樣代表牙買加的湯臣（Elaine Thompson-Herah）及費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce），都以「大Q」晉級。

百米女飛人大戰，牙買加包辦三甲（按圖放大）

中國奧運史上田徑金牌（按圖放大）

+ 2

了解當日全部賽程：緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇