東京奧運・陳仲泓｜爆9次肺夠熱血了嗎？　低調做人堅守信念才是

認識陳仲泓，是在2018年雅加達亞運會前。

算是認識嗎？只是在田徑賽做過每次不多於15分鐘的訪問，以及體院做過一次兩個多小時的專訪。

「其實我很低調。」他說。「我知道。」我回答。

之後，對話結束。

他較慢熱，除了簡單背景和比賽狀態，話題從沒真正打開過。

對話重新連上，是在得知他爆過9次肺之後。



緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

陳仲泓，香港跨欄運動員，第一次參與奧運。（余俊亮攝）

「他都算是個傳奇，爆過9次肺。」陳仲泓的教練陳沛說。

那天，田總落實陳仲泓能以「外卡」取得東京奧運110米跨欄資格後，他與教練在將軍澳運動場接受簡單圍訪，教練說，他爆過9次肺（醫學稱氣胸）。

聽到後大吃一驚，因為陳仲泓從沒有提起過。「爆9次肺」，多切合堅持故事的素材；不，爆肺的經歷並沒想像般熱血，這只是了解他的楔子。

【我的名字・陳仲泓1】「欄王」驕傲的倔強 三個人一個奧運夢

陳仲泓曾在2018年出戰雅加達亞運，初賽跑出13.84秒無緣決賽。（資料圖片／鄭子峰攝）

他說話平靜如水，不擅辯答。他在賽後訪問總想急着完，因想快點跟教練檢討。他低調，不習慣被注目，即使是香港紀錄保持者，最好誰也沒看見，只專注在眼前10個欄。因為怕說話「一嚿嚿」，他在WhatsApp回答問題寧花時間打字也不錄音。

以下也是他打字回覆拼湊而成的故事。

13.74秒，陳仲泓曾在2018年3度刷新香港紀錄，背後是他從不提及、無人知曉的刻苦訓練。（資料圖片／梁鵬威攝）

怕爆肺，把夢想也戳破

陳仲泓第一次爆肺是在中學時期，只是坐在課室上課，「無啦啦心口痛」，此後人生暫時錄得9次爆肺紀錄，全都沒有先兆。那種感覺是心口痛，但痛的位置可能是胸口中間，甚至背痛，他形容是心口像是被頂住，「打唔到喊路，深呼吸唔到」。

讓他最無奈的是，爆肺總是突如其來的。有一次，他才剛做完右肺手術出院不久，在街逛着逛着，又爆。最深刻一次，是在爆肺後兩星期，他以14.64秒破了香港青年紀錄，那年他19歲。「本來那星期是想跑分齡的，因為想破分齡紀錄。」爆肺成了他的隱憂，還好他最後一次，已是2015年。

問他最怕什麼狀況下突然爆肺，「𠵱家。」他答道。「每日都驚，不過要相信自己。」

陳仲泓一直受傷患困擾，賽後總說目標是「在不受傷下完成比賽」。（資料圖片／梁鵬威攝）

距離東京奧運揭幕僅20多天，他才獲世界田聯落實以「外卡」取得奧運資格，首度出戰奧運。他年初受腳傷困擾，雖堅持至香港最後一場積分賽，惟未能跑入理想時間而與其他港將爭奪香港唯一一張外卡，與教練二人都以為緣盡東奧了。30歲的他成為了男子跨欄隊史上第一人，收到消息時自己也嚇了一跳。

當下，比起狀態，他更害怕突然爆肺，把夢想也戳破。

「爆肺的康復過程其實沒什麼可做，即不會好辛苦，純粹是不能訓練，因為不可以用氣。」然而訓練對他來說，比任何東西更重要。

由起點到終點的110米，起跑的速度、起跨的發力、欄頂的重心、切欄、再着地，一個兩個三個，跨越十個欄的節奏和力量，重複練習，是穩勝之關鍵。

陳仲泓留長髮起初是希望自己能堅持跨欄，後來他剪掉了，「因為我已不用以此提醒自己。」（資料圖片／梁鵬威攝）

低調 寫實 卻不夠滿足熱血想像

13.74秒的香港紀錄，是他在2018年寫下的。那年，他年內3度刷新香港紀錄，當時他已受左腳傷患困擾。印象中大部分的賽後訪問，他都離不開說，目標是在不受傷下完成比賽。什麼想再破香港紀錄的標題「Bite」，好像沒有聽過。

腳傷不要惡化、盡力跑好每場比賽，不夠滿足人們熱血的想像嗎？卻是寫實。

爆肺也好腳傷也好，這些年來他都沒有停下來，「可以做到訓練就盡量做，這是我覺得最保持到信念的方法，有時我會把痛放到好大，之前的我是有痛就不會夾硬做，但現在我會嘗試去做先，因發覺有時熱開了身反而不會痛，當然前提是物理治療師都Okay」。

以上所說的信念，是他相信13.74秒不是他的頂點，「只要身體不痛，我覺得還有空間上」。

「我覺得13.74秒不是我的頂點。」陳仲泓說。

另一個信念，請相信堅持是可改變一些事情的。

由中四開始接觸跨欄，19歲打破青年紀錄，5年後第一次刷新香港紀錄，2017年決定投入全職訓練，當時只以亞運為目標的他，跨過一個又一個的高欄，寫下一個又一個的紀錄，同時從傷患、質疑自己的漩渦中掙扎，在無力感的黑暗中吐絲破繭，終於以「外卡」身分展翅自我。

13.74秒，他的時間彷彿在2018年停止轉動。是嗎？以冰冷的數字定義一個人的努力，未免太表面。一場一場本地賽事取得第一名，拼命訓練和改進，其過程與傷患卻永遠隱隱在後，不被看見。

是的，「不被看見」。那天，在WhatsApp談爆肺談訓練談傷患，直到談「欄王」稱號再談到社交媒體，才感覺終於與他對上話。

教練陳沛（左）是陳仲泓一直堅持的理由之一。（資料圖片／梁鵬威攝）

不要紙上虛名

「『欄王』都只是一個名，不用太上心，這些名銜好虛，太在乎會好易膨脹。」他坦言現在體育社交媒體普及，好壞參半，「真的要好識控制心態，先可以繼續進步」。浮的虛的不踏實的，他要的不是紙上的虛名，他要進步。

「我見你IG都好少Post。」我說。

「因為運動員訓練是日常工作，等於你不會每日返工都Post自己返工。」他加了個「笑到喊」Emoji說。他不在社交媒體寫感受，不盲目迷失在別人的認同裏，不在網絡營造努力的一面，「我覺得不需要讓人知道我是個怎樣的人、在做些什麼」。我心想，雅加達亞運專訪的3年後，終於翻開到他不會表露在大眾的這一面。

【我的名字・陳仲泓2】「欄王」背後的男人 一切由投石探路開始

「我覺得自己會進步，所以決定堅持下去。」只因信心，與訓練量是成正比。（余俊亮攝）

「私隱對我很重要。」

「不過最後我還是公開了IG，因為我想人知道我教練是陳沛。」

這是他自信、知恩的一面。他不渴望被注目，卻想為那付出的他被看見。

「他花了好多心機和時間在我的訓練上，他是一個好堅持到底的人，也很有耐性，我未轉全職前因為兼顧工作想過放棄，但跟了他，我覺得自己會進步，所以決定堅持下去。」2018年的訪問中，陳沛提到初時定下進軍奧運的計劃，只是玩票性質，「因為沒有什麼好輸的。」3年間，二人由全運會、亞運會的目標，到實現世界之巔的奧運會，且是門欖極高的田徑項目。

「外卡」不是從天而降的，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的人手中。

陳仲泓不在社交媒體寫感受，不盲目迷失在別人的認同裏，場內場外都專注做自己。（余俊亮攝）

東京奧運男子110米跨欄初賽，陳仲泓被編在第4組，同組有亞運銀牌陳奎儒、世青銅牌泉谷駿介，同項還有應屆世界冠軍Grant Holloway，他坦言沒有壓力，「我是全組最慢（PB）那個，平常心吧。」

那期待嗎？「期待，因為用肉眼看到他們訓練熱身已經大開眼界。」

訓練最緊要找對方法，是他告訴我的。以往都是在網上看到世界級選手的訓練影片，他說：「我們要時間才會行中他們條路，親身看一次，一定會有得着。」

這個滿口訓練、進步的運動員說沒有壓力是騙人的；但平常心，卻有很多種表現方法，例如享受與世界級選手同場的賽道，「跑出問心無愧的一槍」。

「外卡」不是從天而降的，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的陳仲泓手中。（余俊亮攝）

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事