東京奧運｜烏克蘭高手決賽射錯隔籬靶　分心原因與身上衣物有關

東京奧運最後一場射擊比賽，男子50米步槍三姿決賽，世界排名第2的烏克蘭選手古歷殊（Serhiy Kulish），竟然是8位選手中首先被淘汰的一位！原來他有一槍射錯靶，他賽後很不滿自己的表現，「誰會射了別人的靶？就是我這種人！」他解釋，當時外套有顆鈕扣鬆了，射擊限時又到，他在分神之下就射錯了。



在站姿射擊的最後一組，古歷殊頭4槍的成績都不錯，先後得10.2、10.2、10.6及9.7分，但第5槍竟然是0分！究竟他射中了什麼地方？古歷殊明明瞄準靶射，為何完全射不中？因為他瞄準的是別人的靶。由於一槍失準，令到世界排名第2的古歷殊成為首位在決賽出局的選手。

古歷殊在男子50米步槍三姿決賽，成為首位出局的選手。（Getty Images）

28歲的古歷殊十分沮喪，他說：「我射中了別人的靶。我非常失望，誰人會射了別人的靶？就是像我這種人。」古歷殊並非錯得不明不白的，他知道自己打錯靶的原因。

他向記者解釋：「我的外套有顆鈕扣鬆開了，我覺得有點不舒服，但時間過得很快，我一定要盡快射擊，所以我一時沒有為意，原來我瞄準的是其他人的靶。」古歷殊是里約奧運男子10米氣步槍的銀牌得主，今屆第3次出戰奧運，目標希望再贏獎牌，但他在今屆的10米氣步槍只得第29名，而50米步槍三姿決賽首位被淘汰，獲得第8名。

男子50米步槍三姿冠軍由中國小將張常鴻奪金，他以總成績466環打破奧運及世界紀錄奪得到冠軍，為今屆中國射擊隊完美告別，俄羅斯奧委會選手落後1.8環，只得銀牌。

小將張常鴻以破世界紀錄奪得男子步槍三姿金牌。（Getty Images）

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