東京奧運︱女士必看！肌肉男神之窟　運動攀登極品「小鮮肉」指南

運動攀登首次成為奧運項目，這項極限運動不止精彩刺激，更雲集全球臂力最強的男女，尤其是一班男選手。他們個個擁有一雙強勁的臂彎，和一身健碩的肌肉，而且不少更兼具高顏值，絕對是一個令人賞心悅目的運動。



運動攀登項目今日（3日）先由一眾男選手出場，出戰速度、抱石和難度三項初賽。大熱門是世界排名第一的捷克選手安查（Adam Ondra）。

東道主日本有兩名選手出場，比起以主辦國名額獲得入場券的22歲選手原田海，最受注目的是靠贏得世錦賽冠軍獲得資格的楢崎智亞。這位25歲選手不止實力強橫，外型也帥氣十足。

日本型男楢崎智亞

運動攀登日本選手楢崎智亞。（Instagram＠tomoa_narasaki）

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【東京奧運2020】運動攀登懶人包 如何分辨速度、抱石、難度賽？

西班牙小將盧比斯（Alberto Ginés López）只得18歲已能晉身奧運，他的逆天顏值一見難忘，迷人笑臉簡直令人有初戀感覺。

拉丁小鮮肉盧比斯

運動攀登西班牙選手盧比斯（Instagram＠ albertogines_）

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【東京奧運】7歲爆發無限潛能 運動攀登一姐一個決定改變一生

俄羅斯名將盧索夫（Alexey Rubtsov）已經32歲了，一份滄桑感，為他加添成熟魅力。說到肌肉和力量，更是隨年月而愈來愈驚人。

俄羅斯猛男盧索夫

運動攀登俄羅斯選手盧索夫（Instagram＠ alexey_rubtsov）

追蹤：盧索夫IG（Instagram＠alexey_rubtsov）

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今屆奧運大家在游泳和田徑場已見識過多位意大利高顏值俊男，運動攀登當然也不例外。現年24歲的科沙利（Ludovico Fossali）不止俊朗，前臂更如大力水手一樣粗壯得驚人。

意大利男神科沙利

運動攀登意大利選手科沙利（Instagram＠ ludovicofossali）

追蹤：科沙利IG（Instagram＠ludovicofossali）

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男子運動攀登項目共20名選手參加，除了以上四大男神，以下幾位帥氣猛男也值得注意。

運動攀登其他男神

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【東京奧運】「新水神」積素賽前小習慣 埋藏與恩師之間窩心故事

【東京奧運．游泳】快過菲比斯的男人 「新水神」積素極速傳說