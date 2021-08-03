東京奧運．李海恩｜她從蘇格蘭來港就是義無反顧　再苦都會過去的

2017年的天津，全運會賽場上，突然出現了一張陌生的臉孔，一個健壯的女孩，香港單車隊總教練沈金康着我們去訪問她。

李海恩，Jessica，來自蘇格蘭的她說着英語、向着鏡頭單眼吐舌，「奧運並非不可能。若能去，我當然會去！」

今天，她放下一切去追的那個夢，要實現了。



李海恩。（余俊亮攝）

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李海恩的堅持是很實在的，打從決心加入香港單車隊那天起，她就暫別當時剛訂婚的Pete和小狗Ben，飛到天津會合未來隊友，踩了人生第一場的運動會比賽。原本以為3年後完成夢想便能回鄉成婚，哪料一場世紀疫症，令她再多等了一年。

這4年，她過得絕不容易。港隊的訓練和比賽如此艱苦，她來香港後首3個月，隔天便上網「碌」回去蘇格蘭的機票；但也只3個月，她已能以廣東話做訪問，3個月後，她也體會到做一個單車運動員是自己真正所想，哪怕外出比賽時曾因不滿意表現而哭，「但回想就覺得是很好的經驗，覺得是一種榮幸」，她好像總能從艱苦事情中找到樂趣，然後笑着面對。

但事情總有不是能笑着面對的時候。

李海恩。（資料圖片；李澤彤攝）

李海恩最擅長的競輪賽，往往是6位運動員、6架單車在賽道上以近60公里時速飛馳搶位，講求的除了速度，更是膽量和運氣。李海恩速度佳、膽色十足，主動搶位從不言棄，不過運氣更多時候不在她身邊，在競輪賽，有時「欠運」就等於「意外」。

2018亞運前在德國炒車撞傷頭部，需送院檢查；2019年波蘭舉行的世界錦標賽，她於競輪賽複賽炒車，當時她堅持站起來，抬起單車走到終點，令賽事旁述也動容，事後需立刻在當地做手術取出血腫；同年再於捷克賽事發生意外，事後不久臉上仍有傷痕，右眼血紅一塊、右手尾指肌腱折斷，回港後她還是以此狀態參加了香港場地錦標賽；更不說在同年的全國賽，她與上海隊車手相撞，鎖骨斷裂，需「開刀」以11粒釘和金屬板固定。

「每個運動員都會經歷這些困難，在奧運來說，每個運動員都會付出，這是我對這運動的付出。」短短生涯已經歷多次嚴重意外，但李海恩總是咬咬牙，邊哭邊說着令人感動的話，一邊堅持下去。

哪怕這4年，跟Pete和Ben只能把握極為罕有的短假期、或是趁在歐洲比賽時短暫會面。

這4年，陪伴李海恩的就只有隊友。（資料圖片；李澤彤攝）

如此付出，運氣一來臨，就必然有回報：2019年初的場地單車世界盃香港站，她就憑速度和膽色在一眾世界級車手中突圍，打入獎牌戰並奪得銅牌，成為她生涯第一面國際賽獎牌。來港之初，她曾說：「若單車個轆可以掂到奧運條賽道，就當贏咗！」但1、2、3、4年過去，她的目標不再僅此而矣，更想殺入競輪賽最後一輪。

「然後驚你三年的考驗還不夠，再送你一個疫情。」多次炒車、跟摯愛分離、疫情下閉門訓練的抑鬱……很辛苦、很難。但終於，終點就在眼前，8月4日的伊豆單車館，李海恩就以她的4年犧牲換來一場刻骨銘心。

「一切都會沒問題的。」她的堅強和笑容，跟4年前在天津的她，絲毫未變。