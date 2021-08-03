東京奧運直擊｜日本棒球加時反勝美國　準決賽惡鬥不能輸的死敵

日本市民昨晚欣賞奧運的最大焦點，當數棒球淘汰賽第2圈「日美大戰」，戰情峰迴路轉。

「日本武士」（侍ジャパン）先開記錄後被反超前，瀕臨落敗邊緣。但棒球世界，「9局下才是正式開始」……

01體育記者 楊宇翹 高詩琦 神奈川縣橫濱棒球場直擊



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日本與美國在小組賽兩戰全勝，直入淘汰賽次圈，勝方直入勝方準決賽。負方落入復活賽次輪，獲勝則進入負方準決賽。昨晚一戰，關東地區平均收視率達19.9%，計奧運開幕以來賽事之中，僅次7月31日，日本男足八強淘汰新西蘭。

帶大家來到橫濱棒球場，亦是灣星主場。（高詩琦攝）

美國以職棒大聯盟（MLB）各球隊轄下的次級「3A」小聯盟球員為骨幹，不乏有潛力升上MLB的球員。日本則亟欲奪得棒球金牌，今仗派出前洋基投手田中將大，在本屆奧首次登板先發。美國先攻，日本於3局下先由坂本勇人、吉田正尚及柳田悠岐擊出安打，取得2分，令美國先發投手、今季3A聯盟防御率達1.96的巴茲（Shane Baz）降板。不過，田中在4局上失調，出現四壞及死球保送，加上失掉3支安打，連失3分被反超前。

青柳晃洋登板後被連環擊出安打，日本陷劣勢。（楊宇翹攝）

雖然日本在4局下扳平，但5局上登板的阪神虎投手青柳晃洋，被首三名打者「打爆」，當中卡沙斯（Triston Casas）更打出3分全壘打，一下子落後3：6。

千賀滉大負傷迎接奧運，昨日兩局三振5人，日本不至多失。（楊宇翹攝）

鈴木誠也在5局下擊出全壘打，加上菊池涼介內野安打得分，日本追至5：6。雙方中繼投手接下來表現身價，千賀滉下兩局三振4人，山崎康晃8局讓打者被接殺，美國亦有高斯（Anthony Robert Gose）及羅拔臣（David Alan Robertson）守住，賽事進入最後一局。

山崎康晃表現優秀，8局解決3人，賽事進入最後一局。（高詩琦攝）

美國在9局上未能增添分數，9局下防守時換入東京益力多燕子投手麥哥夫（Scott McGough）。鈴木誠也得四壞保送上一壘後，淺村榮斗擊出右飛安打，讓鈴木一口氣殺到三壘。去年洋聯最有價值球員柳田悠岐拯救日本，打出滾地球讓鈴木殺返本壘，追成6：6，進入加時。

柳田悠岐2安打得2分，乃反勝關鍵。（高詩琦攝）

+ 6

加時在新制下展開，攻擊方以無人出局，一、二壘有人的狀態開始。日本在死過翻生，10局上投手栗林良吏三振一名美國打者後，一度面對兩者出局，一、三壘劣境，幸而最後令對手打出高飛球被接殺，化險為夷。來到10局下，去年日本系列MVP栗原陵矢代打上陣，第一球亦犧牲短擊送兩名隊友到二、三壘。

甲斐拓也一記長打，完成反勝。（Getty Images）

接着9局後備上陣的投手甲斐拓也，延續本屆賽事火熱手感，擊出外野安打直飛欄邊，令加強內野防守的美國隊俯首稱臣。靠着這支「再見安打」，柳田悠岐返回本壘，日本在惡劣環境下反勝美國7：6，將於明晚惡鬥死敵韓國，爭入決賽。

日韓在運動世界，惡鬥遍佈各項目，棒球自不例外。棒球上次列為奧運項目在2008年北京奧運，韓國正正在準決賽淘汰日本，最終奪金。一年後的世界棒球經典賽，日本在決賽報回一戰之仇。近年對決則數2019年12強賽，日本擊敗韓國奪冠。

再見安打之後，隊友一擁而上，施予「水刑」慶祝。（Getty Images）

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