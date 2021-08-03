東京奧運｜比拉絲復出平衡木摘銅　管晨辰、唐茜靖包辦金銀牌

美國體操天后比拉絲（Simone Biles）復出！

在女子團體決賽因心理問題中途退出的比拉絲，缺陣了個人全能、自由體操、跳馬及高低槓等單項決賽後，今（3日）日在女子平衡木復出。她排第3個登場，整套動作得14分，未能高於中國選手唐茜靖，最後還被另一中國選手管晨辰超越，得到一面銅牌。至於管晨辰就以14.633分壓過隊友唐茜靖，贏得金牌。



唐茜靖第2個登場，表現不俗。（路透社）

唐茜靖排第2個出場，她的動作難度不算高，只有6分，但她完成非常好，獲得8.233的完成分，總分得14.233分領先。之後，比拉絲第3個出場，她所做的動作獲得6.1的難度分，而完成分就得7.9分，合共得14分，未能超越唐茜靖，排名次席，無緣金牌。

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【平衡木上的比拉絲（按圖放大）】

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之後登場的日本、巴西及俄羅斯選手等都未能威脅比拉絲及唐茜靖，直至最後一位登場的中國選手管晨辰。當時比拉絲及唐茜靖已經穩入三甲，但獎牌的顏色就在於管晨辰的表現。

管晨辰最後一個登場。（路透社）

16歲的管晨辰造出難度6.6分的動作，難度比其他對手高一截，其完成分亦高達8.033分，總分合共14.633分，力壓唐茜靖，獲得今屆平衡木冠軍，也是中國今屆第32面金牌。中國包辦這個項目的冠、亞軍，唐茜靖以14.233分獲得銀牌。至於比拉絲則以14分得銅牌。

管晨辰完成動作後，比拉絲上前祝賀。（路透社）

管晨辰知悉分數後，激動落淚。（路透社）

中國暫時在8個項目包辦金、銀牌，包括跳水男子3米彈板、女子3米彈板、乒乓球男單、乒乓球女單、體操男子吊環、女子平衡木、女子彈床以及羽毛球混雙。

中國今屆在競技體操獲得3面金牌，分別是男子吊環的劉洋、男子雙槓的鄒敬園以及女子平衡木的管晨辰。

管晨辰及唐茜靖包辦頭兩名，比拉絲獲得銅牌。（路透社）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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