東京奧運｜比拉絲棄個人全能只鬥平衡木　因為她無法做到一種動作

美國體操名將比拉絲（Simone Biles）今日（3日）在最後一項女子平衡木復出，造出14分得到銅牌；包括女團，她今屆奧運沒有金牌，以一銀一銅寫上句號。比拉絲受心理壓力影響，在上周女團決賽的跳馬環節後退賽，跟着再放棄參加個人全能、高低槓、跳馬及自由體操等單項，直至今日在平衡木決賽中復出。



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比拉絲解釋復出參加平衡木的決定，她：「在其他項目，我做不到空中轉體的動作，我只會撞板。我做那些動作時，並不是完全安全。我退出其他決賽，只是因為我做不到那些動作。我最初都覺得自己參加不到平衡木，但我最後可以在奧運完結前出來比賽多一次，對我的意義等於全世界。」

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【平衡木上的比拉絲（按圖放大）】

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「要放棄一個夢想5年的目標，實在不容易，十分難受。」比拉絲在東京見了兩次運動心理學家，她指對方幫到她緩解情緒上的困擾。她說：「這個星期真的很漫長，這5年也很漫長。今日我沒有期望自己贏得獎牌，我只想出去為自己而戰。」

比拉絲贏得平衡木銅牌。（Getty Images）

她表示，當發現無法做到空中轉體的動作後，她就專注平衡木訓練之上。在今日的決賽，她做過翻騰、蹲轉及跨腿的動作。通常體操選手從平衡木跳起落地時，都會加入轉體，增加難度，但比拉絲今次的落地動作只有翻騰，沒有轉體。

比拉絲連續兩屆奧運在平衡木得銅牌。（Getty Images）

比拉絲在上屆奧運贏得4金1銅，那面銅牌剛巧也是來自平衡木。對於連續兩屆得季軍，她說：「比起上屆，我覺得今屆感覺美好得多。」

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