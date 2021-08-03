東京奧運︱日本憾負無緣複製《足球小將》　巴西連續三屆入決賽

奧運男子足球進入尾聲，東道主日本在4強戰至加時不敵西班牙，未能與衛冕的巴西會師冠軍戰、上演《足球小將》主角戴志偉夢想中的決賽戲碼。



足球小將主角戴志偉（現稱大空翼）自少跟隨前巴西國腳勞比度叔叔受訓，夢想便是親自率領日本在國際大賽中擊敗巴西。

在《足球小將世青篇》中，戴志偉就助日本於加時勇挫巴西贏得世青盃冠軍；惟在之後的《足球小將 Rising Sun篇》，故事講述日本殺入奧運並出線淘汰賽，卻未有交代球隊跟巴西的結局。

可是就連現實世界，這個夢想也無緣實現。

效力英超愛華頓的李察利臣今屆奧運為巴西孭飛。（Getty Images）

巴西今日在4強遇上墨西哥，森巴軍團上半場28分鐘雖獲12碼，但被VAR改判；李察利臣下半場頭槌又中柱，結果兩隊120分鐘踢成0：0，要以12碼定勝負。

雖然墨西哥有貌似「Sam哥」吳鎮宇的奧祖亞（Guillermo Ochoa）把守最後一關，但巴西老將丹尼爾（Dani Alves）及阿仙奴前鋒加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）等4名球員全數射入，相反墨西哥有兩球射失，結果巴西贏總比分4：1晉級。

巴西已連續三屆殺入奧運男足決賽，是繼前南斯拉夫及匈牙利之後，第三支達此成就的球隊，亦是49年來首次。

巴西憑互射12碼擊敗墨西哥晉級。（Getty Images）

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衛冕的巴西已率先晉級，夢幻決賽能否上演，就看一班日本「足球小將」的造化。

擁有東道主之利的日本「足球小將」，跟「小狂牛」同樣90分鐘互交白卷。兩隊進入加時戰，效力皇家馬德里的阿辛斯奧115分鐘於禁區內轉身左腳燙射破網，助西班牙絕殺日本，「藍武士」眾將賽後相當失落。

日本足球小將未能殺入奧運決賽，相當失落。（Getty Images）

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今次是西班牙自2000年悉尼奧運、21年來首度再闖奧運足球決賽，決賽於周六（7日）晚上演；而日本就會跟墨西哥在周五（6日）晚爭銅。

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