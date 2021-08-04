東京奧運︱400米欄再創新世界紀錄！　美國新花蝴蝶力壓師姐奪金

東京奧運田徑場再創新世界紀錄，繼男子400米欄後，今天（4日）女子400米欄決賽世績又一次被打破。

21歲的美國選手麥洛蓮（Sydney McLaughlin）與師姐慕哈馬德（Dalilah Muhammad）鬥出精彩一役，雙雙以新世界紀錄包辦金銀牌。



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挪威跑手禾賀（Karsten Warholm）昨日（3日）在男子400米跨欄決賽跑出45.94秒新世績，今天（4日）輪到女子400米跨欄賽事。



世界紀錄保持者麥洛蓮在開賽起，一直緊隨「師姐」慕哈馬德。進入直路時，師姐仍保持輕微優勢，直至最後一欄，二人差不多同時過欄，落地後全速衝刺。麥洛蓮在餘下廿多米之際，發力壓過師姐，以1個身位之先衝線。麥洛蓮跑出51.46秒封后，慕哈馬德也跑出51.58秒奪銀，兩人造出的時間均較今年6月底麥洛蓮在美國奧運選拔賽時創下的51.90秒世界紀錄更快。

麥洛蓮（右）與「師姐」慕哈馬德（左）在女子400米欄同破世界紀錄。（路透社）

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師妹篇：「比賽在第7個欄後才開始」

美國兩代欄后決戰過後，麥洛蓮稱比賽在末段才正式開始，「這場比賽在第7個欄才真正開始，我只想盡力一戰。剩下最後一個欄，我看到達莉亞（慕哈馬德）在我前面，我心想：『跑出自己的比賽吧』。」

前世界紀錄保持者慕哈馬德後勁凌厲，麥洛蓮全靠鬥志拼盡最後一程，「相信你的訓練，相信你的教練，那會令你在跑道上走到最後。」對於一個多月內再破世績，她自言，「我暫時未處理到這訊息，我肯定稍後會處理到並加以慶祝。」

麥洛蓮個多月內兩破世界紀錄。（路透社）

▼ 兩代欄后東京奧運決戰 ▼

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師姐篇：「我為她感到驕傲」

打破世界紀錄仍未能奪走金牌，說得上是十分不幸。慕哈馬德再次敗在小師妹手上，她大方送上祝賀，盡顯大將之風，「每個問題都是：『我開不開心』或『我是否為銀牌感到不高興？』但那些都不是我的感覺。我有神奇的一年，跑出51.8秒，打破個人最佳時間，絕對是十分奇妙。」

「第9個欄之後，我心想：『我可以贏出今場比賽』，結果不是這樣，但我知道我必須拼盡全力。」31歲的慕哈馬德坦言，「就像男子賽事一樣，我們三個的時間在任何一屆奧運都足以贏得冠軍，我很驕傲能成為歷史的一部分，更加為我的隊友悉尼（麥洛蓮）感到自豪。」5年前，慕哈馬德是女子400米欄冠軍，今屆奧運她被師妹擊敗奪銀，依然開心，更由衷為對方感到高興，完美展示運動家的風範。

慕哈馬德以新世界紀錄成績得到一面銀牌，衛冕失敗仍感到高興。（路透社）

季軍由荷蘭選手波爾（Femke Bol）奪得，她跑出52.03秒，同樣較奧運原紀錄52.64秒更快，創下歐洲新紀錄。

年僅21歲的波爾直言，比賽尾段已掌握不到自己節奏，只能盡力一戰。對於男女子400米欄兩日內連破世界紀錄，她說：「昨天我看到禾賀，他跟我說：『好，我出去先』……他的成就實在神奇，看到400米跨欄如此高水平實在很開心，當然我能參與其中令感覺更美好。」

▼ 女子400米跨欄頒獎禮 ▼

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美國新星刷新400米跨欄世績 含苞待放的新「花蝴蝶」

看到樣子甜美標緻的麥洛蓮，不禁回想起美國田徑場上，曾經有一朵美艷奪目的「花蝴蝶」——姬菲芙（Florence Griffith-Joyner）。跟當年其他選手不同，每次出賽前，她都會為自己精心打扮，濃濃的妝容、鮮艷的特製跑衣和色彩斑斕的指甲，香港體育評述員贈她一個「花蝴蝶」的稱號。她在1988年漢城奧運連贏女子100米、200米和4X100米三面短跑金牌，風頭一時無兩，可惜1998年她突然在家中嚴重癲癇發作離世，終年僅38歲。

麥洛蓮跟姬菲芙一樣漂亮又愛打扮，也喜歡留長指甲並塗上指甲油，今個夏天，她果然在東京這個表演舞台大放異彩，讓世人再次見證，新一代花蝴蝶綻放屬於她的光芒。

▼ ▼ ▼ 美國田徑界新花蝴蝶▼ ▼ ▼

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