東京奧運︱史上最傷心銀牌　英國拳手失金好傷心拒戴上獎牌

置身奧運殿堂，已是不少運動員畢生追求的夢想，能夠在奧運踏上頒獎台，更是萬中無一，不過奧運拳擊男子輕重量級頒獎禮上，卻發生奇趣一幕。

今屆賽事由於疫情關係，獎牌由得獎者自行戴上，英國拳擊手韋定加領取銀牌後，沒有照做如儀，默默將獎牌放進褲袋。升旗儀式舉行時，他不斷抹去眼淚，直到大合照時，才勉強將銀牌拿出來，卻依然笑不出來，與台上另外3位拳手成強烈對比。



24歲英國拳手韋定加（Benjamin Whittaker）在男子輕重量級拳擊金牌戰不敵古巴選手盧比斯（Arlen Lopez），公布賽果一刻，他雙手掩面，傷心得當場痛哭。

他不止哭得雙眼通紅，到頒獎禮時，情緒仍未平復，領取獎牌後，他沒有像其他運動員一樣自行戴在頸上，而是靜雞雞將他那面銀牌放入褲袋。

英國拳手韋定加將獎牌放入褲袋，震驚英國網民。（路透社）

▼英拳手拒戴獎牌成熱話 ▼

+ 10

他領獎後難過得低下頭，全程雙手插袋。到古巴國旗升起，奏國歌時他又再次哭了出來，一時掩面，一時抹眼淚。禮成後例牌大合照，他一個人不情不願站在一旁，與其餘3位興高采烈的得獎拳手相映成趣。

直到大會攝影師要求，他才勉強拿出銀牌，但他還是控制不了表情，繼續黑面。韋定加的真性情，震驚萬千英國網民，批評他的行為令人厭惡。事後他接受英國《每日郵報》訪問時稱，拒絕戴上獎牌是因為：「我贏不到金牌」。

▼天堂與地獄之間▼

+ 3

「沒有人為了銀或銅牌受訓」

「我失去金牌，對我來說等同失敗，我在那一刻不打算慶祝銀牌。」韋定加說，「你不是贏得銀牌，而是失去金牌。這是我如此激動的原因，沒有人是為了銀或銅牌而訓練。」

他直言，日後回看，或許會認為是一項成就，然而正值失落金牌不久那刻，他就是忍不住只感傷心。「每個來到這裏的人也以金牌為目標受訓，早上起來時我真的相信今次輪到我了。」韋定加祝賀奪得冠軍的盧比斯，讚揚對方是個偉大拳手，「現在我要做的是回到健身室，改變一些東西，更加努力訓練，希望下一次真的輪到我。」

他去年受訪時曾說過，小時候常在學校生事，是個過度活躍的麻煩小孩，令母親十分頭痛。他父親於是帶韋定加學拳擊，消耗精力和學習紀律，自此與拳擊結下不解緣。「拳擊是我的生命，感謝它給予我機會。我總是在班房坐不定，學校永遠不適合我。」

韋定加以東京奧運金牌為目標，希望成為世界冠軍。今次已非英國運動員首次拒絕戴上銀或銅牌，今年歐洲國家盃便有不少英格蘭球員在互射十二碼不敵意大利後，沒有戴上亞軍獎牌。

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事