東京奧運｜比利時抗癌戰士奮力一跳摔倒　最傷感方式退出十項全能

30歲比利時名將雲達比拉臣（Thomas Van der Plaetsen）在今日（4日）東京奧運的田徑十項全能比賽中，因傷退出。他在出戰第二項跳遠時，助跑時右腳受傷，整個人摔在沙池上。他的傷勢頗嚴重，未能自行離開，需要由工作人員扶他上輪椅，無奈下退出餘下賽事。他在2014年患上睪丸癌，需要接受手術及化療；抗癌成功後，他在2015年贏得世大運的十項全能金牌。



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雲達比拉臣今早起出戰奧運十項全能，先在100米跑出11.05秒，之後轉戰跳遠。不過，他在跳遠時發生意外，助跑時疑似拉傷右腿，以極不自然的姿勢勉強跳起，摔倒在沙池上，半張臉都是泥；他的樣子咬牙切齒，好像十分痛楚。

【雲達比拉臣在跳遠受傷】

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雲達比拉臣的傷勢頗嚴重，他未能從沙池站起來，要自行滾出沙池，再由工作人員扶持下登上輪椅，之後坐着輪椅離場，結束今次奧運之旅。他在世錦賽的十項全能試過造出第9名的成績，而在上屆里約奧運，他就排第8名。

Since it keeps saying all the videos are blocked on my country (us) here’s the Thomas van der Plaetsen injury from the decathlon long jump #Olympics pic.twitter.com/Wp2H3dXEQN — Sal Volcano 🌋 (@PrinceHerbMtn) August 4, 2021

雲達比拉臣的運動員生涯都多災多難，最嚴重的是在2014年10月患上睪丸癌，要接受手術及化療，而他的爸爸在2011年正因為癌症逝世，由發現到死亡都是一個月內的事。談到抗癌經歷，他說：「告訴我母親時特別困難，癌症總是令人難受，尤其是對那些經歷過的人。」完成化療後7個月，他在2015年贏得世大運金牌。之後，他成立了一個名為「回歸跑道」的癌症基金，為癌症患者提供心理支援及康復計劃。除了癌症外，他去年膝部受傷，在2016年手肘受傷。

雲達比拉臣要由工作人員扶持才上到輪椅。（路透社）

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