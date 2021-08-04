東京奧運｜當年保特微笑一指有深意？　迪加斯200米奪冠首獲金牌

「後保特時代」首位奧運男子200米跑得主，屬於來自加拿大的迪加斯（Andre De Grasse）。上屆里約奧運200米準決賽，迪加斯與保特笑住衝線，成為著名畫面。今屆沒有保特，迪加斯靠凌厲後勁，在今（4日）晚的200米決賽，以19.62秒首先衝線摘金，贏得個人首面奧運金牌。



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迪加斯力壓美國跑手碧拿歷克及賴奧斯，贏得200米冠軍。（路透社）

迪加斯成為「後保特時代」首位奧運200米飛人得主。（路透社）

26歲的迪加斯日前贏得男子100米跑銅牌，之後他轉戰200米，闖入今晚的決賽。雖然迪加斯初段落後，但他素以後勁聞名，入到最後100米大直路愈跑愈有，以個人最佳時間19.62秒首先衝線，刷新加拿大國家紀錄，力壓3位美國跑手贏得金牌。上次有加拿大贏得男子200米跑冠軍，已經是1928年的事。

美國的碧拿歷克（Kenneth Bednarek）亦創個人最佳成績，以19.68秒得銀牌，另一名美國跑手賴奧斯（Noah Lyles）則以19.74秒得銅牌。

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由里約到東京，迪加斯每個參與的項目都能夠贏得獎牌，上屆得一銀兩銅，而今屆在100米率先再奪銅牌，來到200米終於贏得個人首面奧運金牌。短跑傳奇「閃電」保特壟斷了2008北京、2012倫敦及2016里約奧運3屆200米金牌，如今保特退役，迪加斯作為上屆銀牌得主，終於獲得金牌。記得上屆200米準決賽，保特與迪加斯一起衝線入決賽，兩人衝線前惺惺相惜，相視而笑，這張照片成為上屆其中一個著名場面。保特當時還指一指身邊的迪加斯，難道暗示後者會是今屆冠軍？

【上屆里約奧運200米準決賽，迪加斯與保特笑住衝線】