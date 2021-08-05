東京奧運︱4x100男子接力中國入決賽　美國又出事只得第六被淘汰

男子4x100米短跑接力初賽，美國隊再次出現交棒失誤，小組只得第六，身為短跑大國，竟然失落缺賽一席，認真失威。

反觀出戰同一小組的中國，再有驚喜，以37.916秒列小組首名，直入決賽，時間僅次在另一分組跑出37.82秒的大熱門牙買加。



美國隊排第三線道，第二棒卻利（Fred KERLEY）交棒予第三棒比加（Ronnie BAKER）時出事。比加首次嘗試接棒時，抓錯卻利的衣角；第二次嘗試，比加又摸空；到第三次時，二人已去到平排，卻利匆忙間索性雙手將接力棒塞進比加手中。

時間分秒間溜走，身邊的隊伍早已完成交接，即使比加和最後一棒的基利士比（Cravon GILLESPIE）力追，仍只得38.10秒的分組第六名。

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男子4x100米短跑接力初賽，美國隊再次出現交棒失誤，小組只得第六，未能入決賽。同組的中國隊以小組首名出線。（路透社）

▼4x100男子接力美國隊又出事 ▼

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4x100男子接力初賽共分兩組，每組頭3名直入決賽，加上餘下成績最快兩隊。第一組牙買加、英國和日本得到頭3名，第二組前3名為中國、加拿大和意大利，餘下兩席由德國和加納奪得，美國以百分之二秒之差，未能晉身決賽。

事實上，美國的失利純屬咎由自取，今年男子100米最快時間頭6位之中，3人正是美國今次接力隊成員做出。今次入不到決賽不是速度問題，而是交棒嚴重失誤。美國傳奇短跑名將劉易斯（Carl Lewis）在Twitter寫道，「美國隊在男子接力做盡錯事，交棒系統錯，跑手出場次序安排又錯，明顯地團隊缺乏領導能力，極度尷尬。」他批評，「以美國隊標準，完全不能接受，表現較我見過的業餘小伙子更差。」

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今年男子100米最快時間頭6位之中，3人正是美國今次接力隊成員做出。（Twitter）

接棒失敗的比加賽後指，「只得幾次練習，難以完美掌握交接棒時機」，交棒給比加的卻利則稱，「今天我們沒有做好工作，就是這樣。」

事實上，每隊也不會有太多時間練習，唯獨只有美國隊出問題。他們不止4人中有3人為今年100米頭6位最佳時間得主，第二棒的卻利更是今屆奧運100米銀牌得主，證明實力上沒有問題。美國曾經是短跑王者，奧運4x100米男子接力歷來24面金牌贏過15次，惟對上一次已經要數到2000年悉尼奧運，連同今屆連續5屆失落金牌。

美國男子接力隊失手並不罕見，加上今次，已是自1995年以來，第10次在世錦賽或奧運會上因為被取消資格、跌棒、禁藥或交棒失敗等原因落敗。牙買加名將保特曾說過，美國隊「總是驚慌失措」，尤其是要面對他和他的牙買加隊友時。

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▼美國隊失落決賽十分失望 ▼

中國隊在歷史性勇闖100米決賽的飛人蘇炳添領軍下，以總成績第二名成績殺入男子4x100決賽，明晚（6日）香港時間晚上9時50分出戰決賽，力爭史上首面奧運接力獎牌。

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