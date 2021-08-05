東京奧運｜馬術障礙賽裝飾太逼真　馬兒嚇到兜圈走　選手諗計解決

有馬術選手抱怨，場地障礙賽的裝飾太逼真，令到馬兒吃驚。網上流傳一條片段，新西蘭選手美治（Daniel Meech）在訓練準備跨過第10號欄時，他的愛驅CINCA 3似被欄旁的相撲手裝飾所嚇倒，不敢跨過去，繞道而行。英國選手哈利查里斯（Harry Charles）透露，見到4至5匹馬被相撲裝飾嚇倒，以色列選手獲克（Teddy Vlock）認為這個裝備太真實了！



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從Twitter片段所見，當美治與CINCA 3在訓練時行到第10個欄前，準備跨過時，CINCA 3見到欄旁的相撲手裝飾，與之保持距離，之後繞過相撲手裝飾而行，沒有跨欄。據報，之後美治及CINCA 3在正式比賽時順利跨過第10欄。

【美治及CINCA 3繞過第10欄片段】

《美聯社》報道，有幾名選手都表示這個10號欄的相撲手裝飾，確實嚇倒馬兒。哈利查里斯說：「當你轉過去時，會見到一個大傢伙。我發現4到5匹馬真的被嚇怕。」

以色列選手獲克說：「真的造得非常真實！它就像一個人，外表有點嚇人。你知道馬匹不想見到一個這樣的人，就在跳躍位置旁，樣子很緊張，好像準備好與你戰鬥。」

法國的莉比禾絲特（Penelope Leprevost）則說：「我們嘗試讓馬匹放鬆，或者牠們那麼近距離見到會驚。」選手們意識到馬匹可能會被相撲裝飾嚇倒時，獲克等之前帶愛驅多到10號欄前，讓馬匹習慣相撲手裝飾，從而不驚訝。亦有選手表示，櫻花裝飾及燈光才是問題所在。

另一位英國選手巴殊（Scott Brash）就認為，這些精美的裝飾正是奧運馬術的特色。他說：「老實說，這是你會在奧運期望見到的。你會預計到賽道多姿多彩，你知道賽道一定裝飾得很美。真的很漂亮，你知道嗎？這是很夢幻，令這項比賽更添色彩。如果還是那種舊式的欄，那就跟平時沒有分別。」

【障礙賽的其他欄，甚有日本特色】

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