東京奧運︱印度時隔41年曲棍球獎牌　「獻給全球前線醫生」

印度國技曲棍球闊別奧運獎牌多年，終在東京奧運憑季軍戰擊敗德國奪銅，得到時隔41年的奧運獎牌。 印度是其中一個新冠肺炎疫情最嚴重的國家，隊長M辛格（Manpreet Singh）將獎牌獻給印度和全球前線醫生。



印度男子隊在4強被比利時以2：5擊敗，今日（5日）在銅牌戰面對德國，合演一場扣人心弦的賽事。

德國在首節先開紀錄，第二節雙方瘋狂入球戰至3：3，第三節印度再入兩球，比數反超前5：3，最後一節德國再入一球，印度終以5：4僅勝。

印度男子曲棍球奪銅。（Getty Images）

▼印度銅牌戰擊敗德國 ▼

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印度隊長M辛格賽後稱，過去15個月來，他們都在班加羅爾訓練，不能與家人在一起，因此相當難捱。「我們希望將這面獎牌獻給在印度和全球拯救大量生命的醫生，我們希望將它獻給這班戰士。」印度是其中一個深受新冠肺炎疫情影響的國家，多達3200萬人受感染，其中超過42萬人死亡。

印度對上一次贏得曲棍球獎牌，已經是41年前的事，他們在1980年莫斯科奧運得到一面金牌。他們曾8次贏得金牌，是奪冠最多的國家，可是1980年後王朝不再，直到今屆奧運才再度獲得獎牌。M辛格說，「今天我們踏上頒獎台，讓13億印度人感到驕傲。」

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印度贏得久違41年的曲棍球獎牌。（Getty Images）

門將施里耶殊（P.R. Sreejesh）指這面銅牌是印度曲棍球重生的見證，「已經41年了，我們在1980年贏得最後一面獎牌後便什麼也沒有。今天我們贏得獎牌後，為年輕人注入動力，選擇曲棍球，參加這項運動，它是美麗的比賽。」

不止男子隊，印度女子隊也破天荒晉身4強，她們跟贏得羽毛球女單銅牌的仙杜一樣，證明女孩子也可為印度在奧運贏得榮譽。他們在準決賽以1：2負阿根廷，明日（6日）與英國爭奪銅牌。

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比利時在金牌戰擊敗澳洲，首度贏得曲棍球金牌。（Getty Images）

男曲決賽今屆攻力最強的比利時大戰澳洲，雙方法定時間打成1：1，需要互射點球分勝負。曲棍球互射點球所採用的是25碼制，主射球員可從25碼線上用合符規則的任何方法把球送進網窩，但必須在8秒內完成。比利時以3：2僅勝澳洲，首度贏得男子曲棍球金牌。

▼印度男子隊時隔半世紀殺入四強 ▼