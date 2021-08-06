美斯離巴塞︱阿古路慘成最大輸家　說好的好兄弟呢？

阿根廷射手阿古路在曼城譜寫傳奇10年後，今夏重返西班牙，原因只有一個字：美斯。

滿以為新球季終於可以跟老友開開心心踢同一隊，誰不知笑咪咪拿着巴塞隆拿球衣一陣子，卻已傳來噩耗——美斯結束跟巴塞廿年賓主關係。阿古路此刻會否心諗：「喂呀，畀我唞吓都得啩？」



過去兩個多月，阿古路經歷如過山車一樣的60多天。2020/21球季曼城首度闖入歐聯決賽，阿古路以為，他終於等到人生首個歐聯冠軍。結果決賽曼城0：1不敵車路士，帶着遺憾告別10載光輝藍月亮生涯。

阿古路與歐聯獎盃擦身而過，難道這就是他與歐聯的最接近的一次？（路透社）

美洲國家盃︱美斯大國腳零的突破 迪馬利亞入球阿根廷挫巴西封王

之後他跟老友美斯一起出戰美洲國家盃，終於雙雙贏得首個成年賽冠軍。

踏入33歲，球員生涯步入尾聲，換上跟老友一樣的巴塞隆拿球衣，等待多年，以為終可一嚐跟美斯效力同一球會的願望……

美斯大曬與老友阿古路、迪馬利亞和奧達文迪的合照。（Instagram＠leomessi）

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到達魯營的第一天，阿古路說，「美斯說服我加盟巴塞隆拿，能跟他效力同一球會，一直是我的夢想」。66天之後，他夢碎了。今天（6日）傳來美斯離隊的消息，二人始終無法為同一球會上陣，並肩作戰。

美斯與阿古路由細玩到大，國家隊同房多年，二人性格南轅北轍，一靜一動，卻異常投契，情如手足。阿古路曾揚言，二人就如結婚多年的「老夫老妻」一樣。美斯一走，大家都很關心阿古路的心情，他暫時未公開分享心情，惟網民已瘋狂為他改圖。

美斯離開巴塞隆拿︱阿根廷小子步向足球之巔 廿載恩情終於一個字

網民為阿古路瘋狂改圖：

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阿古路加盟巴塞隆拿，很大程度上是因為美斯，如今美斯已不在，他留下來又有什麼意思？兩個多月來，由失落歐聯冠軍、贏得美洲國家盃、加盟巴塞隆拿、到美斯離隊，阿古路內心已經歷幾番轉折，起伏之大實在令常人難以想像。

阿古路與巴塞隆拿簽約兩年，美斯一走，巴黎聖日耳門已率先接洽。美斯離開巴塞，最傷心的不止美斯和一眾巴塞球迷，一心渴望跟好兄弟一起馳騁的阿古路，一定也十分難受。

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）

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