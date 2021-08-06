足球轉會︱基亞利殊1億加盟曼城　藍月亮下一步簽美斯定卡尼？

今夏第一大刁出現！曼城以1億英鎊成功收購阿士東維拉隊長基亞利殊（Jack Grealish），這個25歲英格蘭球星拿起阿古路離隊後空出來的曼城10號球衣，成為藍月亮最新一員。



基亞利殊跟曼城簽下6年長約，他的1億英鎊轉會費，超越曼聯2016年簽入保羅普巴（Paul Pogba）時的8900萬英鎊，令他一躍成為英超歷來身價最高球星。

「曼城是全國最佳球會，擁有一個被公認為全球最佳的領隊」，基亞利殊之後說出傷盡維拉球迷心的一句：「能成為曼城一員，猶如夢想成真。」他將可在周六（7日）對李斯特城的社區盾中上陣。

基亞利殊自幼已是阿士東維拉球迷，6歲加盟青年軍，多年來他的亮眼表現，令他的名字早已成為轉會傳聞常客，可是一直只聞梯響，然後不了了之，去年基亞利殊才與維拉續下一紙長約，合約年期至2025年。

「過去幾個月真的很難捱，我成世人也是阿士東維拉球迷，但當我跟曼城領隊傾談，看到他們陣中的球員，說到底那是我不能拒絕的事情。」基亞利殊剖白今夏心路歷程，「我一直渴望爭逐重要錦標，這是我無法拒絕的事。」

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他指出，「踢歐聯比賽對我而言是重大的事，我仍未有機會。去年當我在周二或周三晚坐在這裏，那正是我渴望做的事。能夠加盟這球會，達成參與歐聯的目標，將會是夢想成真。」

加盟曼城，與主帥哥迪奧拿合作當然是一大誘因，他說，「我曾哥迪奧拿有過一次詳談，講述有關位置之類的事情，內容全部都是足球，那是一次正面的談話，正因如此我才希望跟隨他麾下。」他認為，曼城踢法十合適合他，「領隊的足球風格亦相當適合我。」

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今個夏天，最受關注的足球巨星去向，首推阿根廷球王美斯和熱刺射手哈利卡尼，恰巧二人也跟曼城扯上關係。曼城今夏出先1億英鎊求購卡尼，惟熱刺索價1.5億英鎊，令藍月亮打退堂鼓。卡尼今夏為英格蘭出戰歐國盃，奪亞而回，剛結束假期卻未歸隊報到，盛傳有意罷操迫使球會放人。

新球季即將展開之際，曼城未買卡尼，先買基亞利殊。藍月亮曾表明，卡尼和基亞利殊「我全部都要」，惟去年曾一度跟曼城無限接近的美斯，留隊一年後終正式跟巴塞隆拿告別，現在成為自由身，到底曼城會否再花一億英鎊以上資金買入卡尼，還是引入美斯讓他再度跟哥帥聯手？

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