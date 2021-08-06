東京奧運｜中國四大男飛人小組首名晉級　今晚決賽爭4x100米金牌

由湯星強、謝震業、蘇炳添及吳智強組合的中國隊，昨日（5日）在男子4x100米接力初賽中，跑出37.92秒，力壓加拿大及意大利，以小組首名晉級，初賽總成績也是僅次牙買加，為第二快時間。中國這個項目近屆不斷進步，上屆更獲得第4名，今屆能否更上一層樓，歷史性登上頒獎台呢？



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2008年北京奧運，東道主中國在初賽剛剛得到「細q」入決賽，但決賽就被取得資格，沒有成績；2012年倫敦奧運，中國在初賽跑第5名，無緣決賽；2016年里約奧運，中國已有飛躍的進步，在決賽跑出37.9秒，獲得第4名。來到今年的東京奧運，中國更加以小組首名入決賽，有望爭奪獎牌。

在上屆里約奧運，中國在男子4x100米獲得第4名，未能踏上頒獎台。（Getty Images）

在初賽，今屆中國的4x100米接力隊由湯星強、謝震業、蘇炳添及吳智強組成，前3人是里約奧運決賽第4名的成員，至於吳智強就頂替了退役的張培萌，負責最後一棒衝線。

4x100男子接力中國入決賽 美國又出事只得第六被淘汰

8月6日晚上田徑決賽賽程：

🥇晚上7時50分 田徑女子標槍決賽

🥇晚上8時 田徑男子5000米決賽

🥇晚上8時35分 田徑女子400米決賽

🥇晚上8時50分 田徑女子1500米決賽

🥇晚上9時30分 田徑女子4x100米接力決賽

🥇晚上9時50分 田徑男子4x100米接力決賽



🏃‍♂️湯星強（100米個人最佳時間：10.22秒）

25歲的湯星強今年之前，在2016年試過最快造出10.3秒的100米個人最佳時間，之後兩年都未能突破。直至今年6月，他跑出10.22秒，刷新個人最佳時間。至於4x100米接力方面，他的最佳時間仍是5年前里約奧運的初賽，與隊友跑出37.82秒。

湯星強（右）在奧運的接力初賽負責跑第一棒。（新華社/資料圖片）

🏃‍♂️謝震業（100米個人最佳時間：9.97秒）

27歲的謝震業是僅次蘇炳添的中國短跑飛人，他今屆奧運參加3個項目，先在100米初賽跑出10.16秒，未能躋身決賽；之後他在200米初賽跑出20.34秒，成功晉級，成為史上首位打入男子200米準決賽的中國跑手，惜未能再進一步。

謝震業在100米跑曾經造出10秒內的成績，在2018年造出個人最佳的9.97秒，另外在2017年曾在超風速之下跑出9.91秒。不過，他近3年都未再跑入過10秒大關，今年最快時間是10.15秒。謝震業的4x100米最佳時間是，在2019年多哈世錦賽與隊友造出37.79秒，這個仍是中國紀錄。

謝震業在100米試過跑進10秒內，他在今屆奧運入到200米準決賽。（路透社）

🏃‍♂️蘇炳添（100米個人最佳時間：9.83秒）

31歲的蘇炳添是亞洲飛人，今屆在100米準決賽跑出創亞洲紀錄的9.83秒，以最佳成績入決賽，可惜他在準決賽已經用盡體力，未能再突破，到決賽跑出9.98秒，以第6名完成。不過，他表示可以在短時間內兩次跑出10秒內的成績，已經非常滿意。

蘇炳添今年是他第3次出奧運，每屆成績都有進步。對上兩屆奧運，他在100米準決賽都跑不到10秒內，未能入決賽，但今屆就有突破。4x100米接力方面，他在2012年倫敦與隊友跑出38.38秒，未能入決賽；上屆就入到決賽，並造出37.9秒得第4名。至於他的4x100米最佳，則與謝震業在多哈世錦賽一同造出37.79秒。

蘇炳添今屆在100米破亞洲紀錄，跑入100米決賽。（路透社）

🏃‍♂️吳智強（100米個人最佳時間：10.11秒）

27歲的吳智強今屆首次參與奧運，他在早前的100米初賽跑出10.18秒，得小組第4名，未能晉級準決賽。今年之前，吳智強在2019年曾造出10.17秒的個人最佳時間，到今年6月，他成功刷新PB，造出10.11秒。

吳智強也是2019年多哈世錦賽接力成員，他與蘇炳添、謝震業及許周政在一同造出37.79秒的中國紀錄。與上屆奧運的中國接力陣容比，吳智強頂替了退役的張培萌，在初賽負責最後一棒衝線。

吳智強在接力初賽為中國跑最後一棒衝線。（路透社）

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