東京奧運｜意大利男子4x100接力封王　中國「龜波氣功」無緣三甲

東京奧運今（6日）晚田徑場上的最後一場上演的決賽，在新鮮出爐的百米飛人冠軍積及斯（Lamont Marcell Jacobs）帶領下，意大利以37.5秒首先衝線，贏得男子4x100米接力冠軍。至於中國最後被加拿大趕及，失落獎牌，以第4名完成。



有積及斯跑第二棒的意大利，最後由托圖（Filippo Tortu）負責衝線，跑出37.5秒，以0.01秒之差力壓英國，贏得這項接力冠軍。至於東道主日本因為交棒失敗，沒有成績。

意大利的托圖（左）力壓英國首先衝線，贏得4x100米接力金牌。（路透社）

意大利今屆在田徑場的成績相當突出，他們暫時在田徑贏了5面金牌，田徑金牌數量暫與美國看齊；在男子4x100米以外，積及斯（Marcell Jacobs）贏得男子100米冠軍、譚貝利（Gianmarco Tamberi）贏得男子跳高冠軍、史坦奴（Massimo Stano）贏得男子20公里競步冠軍以及帕米莎露（Antonella Palmisano）贏得女子20公里競步冠軍。

意大利慶祝贏得男子4x100米冠軍。（路透社）

【最後交棒與衝線時刻（按圖放大）】

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至於排第7線的中國隊，由湯星強、謝震業、蘇炳添和吳智強出戰；在頭3棒，中國都穩定地守在三甲。在最後100米，儘管吳智強頂得住牙買加，但加拿大的應屆200米冠軍迪加斯（Andre De Grasse）後勁實在太強，超越了中國，以第3名衝線；而中國繼上屆里約奧運後，再獲得男子4x100米的第4名。

中國在今場決賽的時間是37.79秒，追平他們在2019年多哈世錦賽所造出的國家紀錄。

中國隊出場時別出心裁，4位隊員一起做出「龜波氣功」的動作。（微博）

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中國男子隊的在初賽跑出37.92秒，力壓加拿大及意大利，以小組首名晉級決賽，初賽總成績亦排第2名。

中國女子接力隊在4x100米以第6名完成。（路透社）

牙買加大熱贏女子4x100米金牌

女子4x100米決賽方面，由梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬及韋永麗組成的中國隊，排第9線起步，最終以42.71秒衝線，獲得第6名；她們在初賽以42.82秒贏得小組第3名晉級。

牙買加有女飛人三甲坐鎮，以大熱姿態贏得冠軍。（路透社）

大熱門的牙買加由布安娜威廉絲（Briana Williams）、湯臣（Elaine Thompson-Herah）、費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）及舒歷嘉積遜（Shericka Jackson）合力跑出創國家紀錄的41.02秒奪金，美國及英國就分別得銀牌及銅牌。牙買加的湯臣、費莎及舒歷嘉積遜是今屆女子100米的三甲，所以她們的優勢很明顯。

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】