東京奧運︱稱鞏立姣為「女漢子」　央視記者陳約臨式訪問惹熱議

鉛球名將鞏立姣日前創造歷史，贏得中國在田項史上首面奧運金牌。央視記者陸幽訪問對方時，竟以「女漢子」稱呼鞏立姣，之後再連番追問對方的人生大事，惹來網民大為反感，情況堪比無線藝人陳約臨訪問張家朗失控表現後受網民瘋狂狙擊的「盛況」，連英國廣播公司（BBC）和美國《紐約時報》兩大外媒均加以詳盡報道。

鞏立姣性格可愛，大受公眾歡迎，她的出現完美推翻傳統對美感的框架，網絡上連番激烈辯論，為中國網民和大眾上了與時代接軌的一課震撼教育。



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32歲的鞏立姣第4度參加奧運會，過去3屆遺憾地分別只得銀、銅及第4名，今屆她頂住傷患，堅持作戰之下終於修成正果，突破自己一嘗奧運冠軍滋味，更收獲中國在奧運田項歷來第一金。

她接受中央電視台訪問，體育記者陸幽先說一句：「鞏立姣留給我一個女漢子的形象」，鞏立姣回應道：「表面女漢子，其實我還是比較小女孩的」；陸幽繼而提問：「之前都是女漢子的形像，接下來對女孩子的人生有什麼計劃嗎？」

鞏立姣奪中國田項歷史首金 生為鉛球雖圓夢使命未完

震驚14億人的訪問

面對如此不恰當的提問，鞏立姣遲疑片刻，然後一貫好脾氣地回應：「如果真要說不練的話，可能就減肥，然後結婚生孩子吧。人生的必經之路。」

接下來訪問繼續嘗試挖掘她的感情世界，攝影師問她有沒有男友，陸幽追問她拍拖時，跟男朋友「拗手瓜」的話發怎麼樣，鞏立姣回答道：「我不掰腕子，我很溫柔的」，隨即結束訪問。

只有1分鐘多點的訪問，立即成為中國網上熱話，相關討論的帖文16萬個，點擊量高達3.5億。

鞏立姣加持室友齊奪金：劉詩穎奪中國標槍第一金 創歷史全靠兩大原因

▼網民紛紛在微博為鞏立姣抱不平 ▼

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鞏立姣在女子推鉛球為中國奪得歷來首面奧運田項金牌。（Getty Images）

網民最不滿的地方，是央視記者對「女性等於結婚生子」的刻板印象，而且運動員為訓練不惜犧牲色相，理應受到尊敬，陸幽卻以一句「接下來對女孩子的人生有什麼計劃」，似乎在否定「女漢子」鞏立姣本身已為女兒身的身份，連番謬論令億萬網民憤慨，紛紛在微博聲討陸幽。

網民紛紛留言為鞏立姣抱不平，不少人特別到她的微博留言送上支持，其中一個帖文：「我看了鉛球比賽，每一擲都充滿著美感，女人的價值不在於結婚生子，也拒絕對於女性的單一審美。看過採訪，是幽默風趣可愛又有強大意志力的人，真的好喜歡」，獲得鞏立姣本尊親自回覆：「完全說出我的心聲！謝謝」

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鞏立姣比賽時，展示出力與美。（Getty Images）

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東方社會普遍存在女性化才是美的傳統，早前韓國箭后安山便因一頭短髮，被本國網民圍攻，又批評她的言論為「女性主義」，無視這位為國家贏得三面奧運金牌選手背後的付出和努力。

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此外，無論中外世人均崇尚苗條身型，鞏立姣在奪金後曾呼籲大眾：「多關注我們這些胖胖的女孩」，並指出，「鉛球也是通過我們努力，一球一球扔出來的，無數次投擲才能取得我們想要的成績。」

陸幽今次連番失言，正好引發社會一次有關女性美態和人生走向的良好辯論，大部分人均顯示女性不應再受傳統框架被定義的想法，如女性不一定必須結婚生子，而美態亦不應再有單一標準。

鞏立姣不止贏得奧運金牌，她的好器量也令人敬佩。（Getty Images）

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