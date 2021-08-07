足球轉會︱PSG盛傳又預訂了巴黎鐵塔　美斯下一站別無他選？

美斯離開巴塞隆拿，下一站巴黎已成定局？

巴塞宣布與美斯「分手」後，阿根廷球王去向再受注目，巴黎聖日耳門主帥普捷天奴周五（6日）已表明，正跟美斯團隊接洽，另有消息指PSG已向美斯向出一紙兩年合約。萬事俱備，只欠球王動筆，不過PSG盛傳的一個舉動，或許意味這宗交易已無懸念。



美斯無奈結束與巴塞隆拿長達20年的賓主關係，市場上有財力接收他的球隊，來來去去離不開曼城、PSG和車路士三隊。上季幾乎簽入他的曼城，在巴塞與美斯宣布「分手」同日，以1億英鎊簽入阿士東維拉隊長基亞利殊（Jack Grealish），未見任何跟進收購美斯的消息。

反觀PSG十分積極，除了持續派員出口術之外，天空體育（Sky Sports）指這支法國班霸已向美斯開出一紙除稅後總值2500萬英鎊（約3000萬歐元）的兩年合約，並有權續約多一年。

美斯結束巴塞隆拿20年生涯，下一站，巴黎？（Getty Images）

巴西球星尼馬2017年加盟PSG，當時為隆重其事，上演一幕艾菲爾鐵塔「幻彩照巴黎」。（Twitter）

國際冠軍盃（International Champions Cup）專頁和多個足球消息平台流傳，PSG已預訂巴黎艾菲爾鐵塔的8月10日檔期，令人猜想美斯與PSG經已「好事近」。

事關PSG對上一次有同一舉動，正是巴西球星尼馬2017年由巴塞隆拿以2.22億歐元加盟PSG之時。當時為隆重其事，他們上演一幕艾菲爾鐵塔「幻彩照巴黎」，以PSG的紅藍雙色燈光效果，配合點點如天上繁星光一樣的白光，並在顯示屏寫上尼馬的名字，讓巴黎以至全世界人見證巨星登陸PSG。

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卡塔爾元首的弟弟卡拉德，在Twitter公布美斯加盟PSG的談判已完成。（Twitter）

傳聞可以不信，不過PSG班主的弟弟卡拉德（Khalid bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani），已在Twitter率先公布：「談判工作已經完成，稍後會有正式公布」，他同時在帖文附上一張美斯穿上PSG球衣的圖片。

PSG由卡塔爾主權基金旗下的子公司QSI持有，自2011年成功收購以來，一直由艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）出任球會會長。不過每逢PSG任何重大決定，均會由卡塔爾元首塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）拍板。因此他弟弟卡拉德發出的訊息，極具份量。

西班牙《馬卡報》稱，美斯的首選是加盟恩師哥迪奧拿領軍的英超球會曼城，然而周五（6日）哥帥在賽前記者會上已宣布，曼城不會簽入美斯。如此一來，亦令美斯成為PSG新一員的機會高唱入雲。

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超華麗恐怖陣容

PSG追逐歐聯冠軍的夢想，只差最後一步，2019/20球季他們勇闖決賽，可惜不敵拜仁慕尼黑。今年夏天，他們在轉會市場頻頻出擊，先後簽入多員回復自由身的猛將，包括皇馬隊長沙治奧拉莫斯、利物浦中場韋拿杜姆、AC米蘭門將當拿隆馬，另外又豪花6000萬歐元從國際米蘭收購翼衛夏基美，令原本已夠豪華的陣容，更加星光熠熠。

如美斯落實加盟，將與巴塞前隊友尼馬故劍重逢，更能與麥巴比組成恐怖的MNM超強華麗鋒線組合，令人期待萬分。