東京奧運｜曹緣不足兩分優勢摘金　楊健高難度一跳狂追只能嘆息

跳水壓軸決賽，男子個人10米高台，經過6跳後，中國的曹緣以1.95分之差擊敗隊友「難度王」楊健，贏得金牌，而英國的戴利（Tom Daley）就得到銅牌。

楊健在最後一跳做出難度系數4.1的動作，獲得112.75高分，希望反勝曹緣。楊健在池邊觀看曹緣最後一跳，當他見到曹緣以高質素完成後，不禁搖頭，自知飲恨。



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決賽當日，英國選手戴利仍抽時間織毛冷。（Getty Images）

在今日（7日）下午舉行的男子個人10米高台跳水決賽，贏過兩面奧運金牌的曹緣首跳表現最好，獲得102分領先，但他在第二跳失準，僅得81.6分，總排名跌落第3位。英國「跳水王子」戴利升上榜首，另一名中國選手楊健則排第2位。

曹緣一度跌落第3位，但他很快就重上榜首，並維持優勢到尾。（路透社）

不過，曹緣之後回復水準，逐跳逐跳追上來。在第三跳，他獲得97.2分，超越隊友楊健升上次席，僅落後戴利。到第四跳，曹緣再獲得97.2分，重上榜首，而楊健亦超越戴利，升上次席。戴利在第四跳的表現不太好，只得80.5分。

楊健最後一跳技驚四座。（路透社）

楊健最後一跳的難度系數4.1，他是決賽唯一一位動作難度超過4的選手。不過，他跳完後不太滿意分數。（Twitter）

在第五跳，曹緣及楊健的得分都超過100分，兩人擴大頭兩名的領先優勢。最後一跳，楊健做出難度系數4.1的向前翻騰四周半屈體，完成質素亦高，獲得112.75分，累積580.4分，鎖定前兩名，更有力挑戰曹緣。

曹緣得悉贏到冠軍後慶祝。（路透社）

曹緣在最後一跳維持高水平，他的向後翻騰兩周半轉體兩周半屈體跳出102.6分，累積得582.35分，以1.95分之差擊敗隊友楊健，為中國贏得今屆第38金。當楊健在池邊看到曹緣最後一跳後，自知無緣冠軍，很快就失望地離開池邊，而曹緣就跟各人擁抱慶祝。

楊健見到曹緣的最後一跳後，自知無緣金牌，十分失望。（路透社）

【10米高台跳水三甲】

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至於日前在男子雙人10米高台獲得金牌的戴利，就以548.25分獲得銅牌，落後曹緣34.1分。今屆跳水項目完結，中國「夢之隊」再一次未能壟斷全部8金，但都贏得7金5銀的佳績。

26歲的曹緣是中國跳水隊的三朝元老，無論是3米彈板還是10米高台都贏過獎牌。他在2012倫敦奧運贏得雙人10米高台金牌，到2016里約奧運，他就贏得個人3米彈板金牌以及雙人3米彈板銅牌。到今屆奧運，他日前不敵英國戴利的組合在雙人10米高台得銀牌，之後今日再在個人賽摘金。

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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