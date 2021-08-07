東京奧運｜加拿大組合奪銅開心到反艇　簡單慶祝動作變O嘴時刻

今日（7月）東京奧運的靜水皮划艇，在女子雙人500米的決賽中，中國的孫夢雅及徐詩曉以1分55.495秒首先衝線，贏得今屆中國第37面金牌。加拿大的姬蒂雲絲（Katie Vincent）及羅倫絲雲絲（Laurence Vincent Lapointe）贏得銅牌，發生有趣的一幕。



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有時划艇選手勝出後，會開心到跳落水慶祝。雖然姬蒂雲絲及羅倫絲雲絲最後都落水慶祝，但跳艇落水的過程應該是她們意想不到的。這對加拿大組合以1分59.031秒衝線，比中國及烏克蘭慢，仍得到銅牌，兩人在艇上都十分高興。

【加拿大組合簡單慶祝變反艇】

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鏡頭影到，在後座的姬蒂雲絲舉起右掌，看來想跟前座的羅倫絲雲絲擊掌或者拍一拍她的背部。羅倫絲也很開心，向後伸出右手，打算握住姬蒂的手，怎料那一刻失去平衡，開心的笑容突變「O嘴」！從她的表情變化，相信兩人不是故意入水的。

之後，前座的羅倫絲整個人向右跌進水中，整架艇亦向右翻，姬蒂拋高划槳，也帶住「O嘴」的樣子跌進水裏。兩人繼續在水中慶祝，之後由賽會的救援橡皮艇救起，送上岸邊。

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29歲的羅倫絲在今屆奧運贏得兩面獎牌，除了兩人賽得銅外，她之前在200米單人賽獲得銀牌。25歲的姬蒂都有參加200米單人艇，她獲得第8名。

中國組合孫夢雅、徐詩曉贏得金牌。（Getty Images）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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