東京奧運｜聽完張國榮名曲　「難度王」楊健做出驚人一跳險奪冠

東京奧運男子個人10米高台跳水，外號「難度王」的中國選手楊健在最後一跳，做出難度系數4.1的向前翻騰四周半屈體，取得驚人的112.75分，奈何隊友曹緣表現穩定，楊健以1.95分之差得銀牌。

27歲的楊健賽後表示自己那一跳動作完美，唯一遺憾是未能摘冠。在最後一跳前，楊健獨自聽音樂，他表示當時聽的是張國榮所唱的《沉默是金》。



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在第六跳前，曹緣成績領先，楊健盼以高難度的動作力爭金牌。他是決賽中唯一一名採用難度系數超過4的選手，跳出難度系數達到4.1的向前翻騰四周半屈體。

楊健的表現相當好，壓到水花，7名裁判都給他9分或9.5分，最後獲得112.75的超高分數，有望壓過曹緣。不過曹緣最後一跳亦相當優秀，取得102.6分，總分以1.95的微弱差距，力壓楊健得金牌。

了解更詳盡賽果：曹緣不足兩分優勢摘金 楊健高難度一跳狂追只能嘆息

楊健最後一跳的難度系數4.1，他是決賽唯一一位動作難度超過4的選手。不過，他跳完後似乎不太滿意分數。（Twitter）

從現場鏡頭所見，楊健最後一跳後的表情不太滿意，當他見到曹緣也跳出好表現後，搖頭嘆息，對失落金牌感到失望。

他賽後亦明言：「我的動作，我覺得整套太完美了，我的預期，能在奧運會上做成這樣，超出預期，唯一不滿意的是沒有拿到金牌，因為每個選手都有自己的冠軍夢。」

楊健見到曹緣的最後一跳後，自知無緣金牌，十分失望。（路透社）

關鍵一跳前聽「哥哥」名曲

有記者發現，楊健最後一跳前正在聽音樂，問他聽了什麼歌，他回答：「因為現場還是比較喧囂的，因此希望自己可以沉浸在自己的世界裏面，不想讓現場的氣氛來打擾自己的思緒，我還需要去想動作。我聽歌曲聽得挺雜的，當時聽的是張國榮的《沉默是金》，可以讓我安靜一些。」

楊健表示，他在最後一跳前，聽了張國榮唱的《沉默是金》。（網上片段截圖）

楊健透露，他在比賽前3星期抵達東京奧運村，最初感到壓力及緊張：「進了奧運村，待了3周才參加比賽，心裏帶着忐忑和波動，到了決賽才開始沉靜下來，享受過程。最終結果是銀牌，沒能完成自己的夢想，但是中國能夠得到金牌拿住，就已經完美很棒了。」

曹緣得悉贏到冠軍後慶祝。（路透社）

至於贏得金牌的曹緣表示，仍不能放下之前在雙人10米高台的失利，他與陳艾森不敵英國的戴利及李爾。

他在今日個人賽摘金後說：「這次奧運會給自己打8分，用10分來說，打8分，唯一的遺憾，是雙人台丟掉了金牌，也可以說是因為我的失誤，丟掉了金牌，所以就由我再拿回來。」今屆中國在跳水項目贏得7金5銀，唯一失金的項目就是男子雙人10米高台。

曹緣贏得金牌。（路透社）

在今日的6跳當中，曹緣也有一跳較低分，一度被戴利及楊健趕過，總成績跌落第3位。他說：「這是比賽，已經到了比賽，只能想自己的動作，別人的動作跟你沒有關係，今天戴利跳得也非常好，他也希望繼續拿，前幾跳也把我們嚇住了，但是我們還是要穩住，跟教練配合，才能一起把比賽拿下。」

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