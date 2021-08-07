東京奧運｜印度田徑金牌零的突破　23歲少年標槍奪冠擲出歷史一刻

作為世界第二人口大國，印度今（7日）晚終於贏得今屆首面金牌，而且是歷史性首面田徑金牌！男子標槍決賽，23歲的卓柏（Neeraj Chopra）在第二擲造出87.58米，以0.91米之差擊敗捷克的華迪積治（Jakub Vadlejch）。印度今屆累積7面獎牌，超越2012年倫敦奧運紀錄，刷新最佳獎牌成績。



卓柏奪得今屆奧運的標槍冠軍。（路透社）

作為亞運冠軍，卓柏在今屆奧運的發揮相當好，在初賽已經擲出超過83.5米的86.65米，直接取得「大Q」入決賽。到今晚的決賽，卓柏首擲已經擲出87.03米的佳績，領先群雄。到第二擲，他再進一步，擲出87.58米。雖然他之後幾擲的成績未能超越第二擲，但其他選手都擲不出87米以上，最終卓柏在今屆奧運尾二一日，終於為印度贏得首面金牌。

印度今屆已經累積贏得7面獎牌，分別1金2銀4銅，在總獎牌數方面超越2012年的最佳紀錄；當年印度贏得2銀4銅共6面獎牌。

卓柏頭兩擲的成績都超過87米。（路透社）

卓柏的金牌對印度意義重大，因為他們歷史上只有10名金牌。上次摘金已經是2008年北京奧運，由賓特拉（Abhinav Bindra）在男子10米氣步槍冠軍。更重要的是，這是印度在田徑上的首面金牌。卓柏本身是亞洲首屈一指的標槍選手，他是印度首位在亞運及英聯邦運動會都贏得金牌的運動員。

印度軍隊在Twitter分享卓柏穿上軍服的照片。（Twitter）

卓柏本身也是一名士兵，印度防長辛格（Rajnath Singh）向他送上祝賀：「卓柏在奧運的金牌勝利，為印度軍隊帶來桂冠。他在奧運的表現得像一名真正的士兵。對於國家包括整支軍隊來說，這是一定值得自豪的歷史性時刻。」印度軍隊亦在Twitter向卓柏送上祝賀。

印度總理莫迪（Narendra Modi）亦在Twitter上表示：「在東京書寫歷史！卓柏今日所贏得的，永遠不會被忘記。年輕的卓柏做得非常好。他以非凡的熱情比賽，展現出無比的勇氣，恭喜他贏得金牌。」

卓柏摘金，兩名捷克選手就得銀、銅牌。（路透社）

至於兩名捷克選手包辦銀、銅牌，華迪積治在第五擲造出86.67米得亞軍，而維施利（Vítězslav Veselý）就以85.44米得季軍。

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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