東京奧運｜喜友名諒為日本完成最後拼圖　帶母親一同成就沖繩之光

2019年3月，在沖繩市舉行的葬禮上，喜友名諒激動地朗讀悼文，他的母親在57歲與世長辭。

在空手道個人形項目決賽，他擊敗了西班牙好手昆達路（Damian Quintero）奪得金牌，到了頒獎禮，他手執母親的遺照站在頒獎台的最高處，「我不是一個人站在這裏，我要向母親報告。」



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喜友名諒在決賽以28.72分擊敗對手的27.66分，比賽結束後，他深深鞠躬，因為他是沖繩出身的第一名金牌選手，完成了日本最後一塊奧運拼圖。他來自空手道發源地——沖繩。在此之前，日本全國47都道府縣，只欠沖繩沒有奧運金牌得主。

喜友名諒賽前被稱為「最接近金牌的男人」，肩負日本奪金重任。（Getty Images）

29歲的喜友名戰績彪炳，是世界賽3連霸霸主，由奧運預選賽開始的2018年7月起，更保持不敗紀錄，出戰12場國際大賽全部獲勝。此外，他由2012年的全日本選手權比賽到2019年為止，8連霸創下了前無古人的大會史上最多連霸紀錄，是日本的金牌希望，被稱為「最接近金牌的男人」。

喜友名自小已學習空手道，劍指世界第一的他被師傅稱為「練習之鬼」。（Getty Images）

喜友名在5歲時已一邊打棒球一邊學習空手道，他在中3時因看到劉衛流龍鳳會會長佐久本嗣男的演武，因此轉了流派到佐久本門下學習。他當時雄心壯志：「我要成為世界第一。」

此後，他每天都無間斷的練習，練習後還繼續留在道場，在鏡子面前繼續研究「形」的動作，師傅佐久本指喜友名散發不一樣的氣場，「他是個非常努力、坦誠的人，可說是『練習之鬼』，不會鬆懈。」

雖然在世界賽凱旋後，全日本選手權賽再下一城優勝，但是喜友名並不滿意自身的表現。他回顧道：「作為世界冠軍被注視的心情，讓我無法好好地演武。」

在之後的訓練，佐久本對喜友名當頭棒喝：「再一次重新審視生活上的一切事物。」命令他率先打掃道場，旨在讓他了解「還是不夠細心，希望他成為能夠更加深入『覺察』『思慮周到』的人，這也會反映在型的細微部分。」

喜友名諒帶着母親的遺照站上頒獎台，與母親分享喜悅。（Getty Images）

除了喜友名努力不懈，母親亦一直從旁支持，在兒子下課後開車送到單程需要一小時的道場，並為他準備便當；每次比賽，亦在場邊默默守護。

然而，母親在他高中時患上癌症，但只要兒子有比賽，都會到現場觀看支持，從不缺席。即使長大後開始稱霸國內外的比賽，母親還是會到場守候。

「練習之鬼」喜友名為了登上頂峰從未鬆懈。（Getty Images）

為母親 為沖繩而戰

2016年，空手道落實成為東京奧運的新增項目之一，「堅持撐到奧運」是母親的心願，可是其後病情惡化，未能親身見證兒子踏上奧運舞台。

由故鄉沖繩飛到東京前，喜友名決定要把母親的遺照帶在身上，因為他知道母親比任何人更想看到他站上奧運舞台。最終喜友名不負全國與母親的期望，奪得空手道男子個人形的金牌。

喜友名諒感謝母親自小在道場的守候與支持。（Getty Images）

「擁有壓倒性的堅強意志，方能成為真正有實力的人」。這些年來從不鬆懈的「練習之鬼」終於登上了奧運頒獎禮，站在頒獎台的最高處，他手執母親的遺照，與她一起聽着國歌奏起，內心滿是感激之情：「我有好好遵守約定，感謝你。」

他不只為自己和母親贏得金牌，更讓被稱為「最後的金牌空白縣」的沖繩，完成了日本最後一塊奧運拼圖。喜友名說：「為了沖繩的孩子們而努力，我想讓他們知道，只要不放棄，夢想就會成功，要劍指遠大的目標，向自己的道路邁進。」

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