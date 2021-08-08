【足球轉會】盧卡古強勢重返英超　車路士三度出價近億鎊達成協議

新球季陸續開鑼，重量級大刁一宗接一宗。英超豪門車路士三度出價收購盧卡古，消息指藍軍已跟國際米蘭達成協議，轉會費高達1.15億歐元（約9750萬英鎊）。



全球關注球王美斯離開巴塞隆拿後去向之際，車路士已跟國際米蘭達成收購盧卡古協議。繼曼城以1億英鎊從阿士東維拉收購基亞利殊後，輪到車路士以9750萬英鎊買盧卡古。

據天空體育消息，國際米蘭早前兩度拒絕車路士出價，第二次達到8500萬英鎊（約1億歐元）加左閘馬高斯阿朗素。車路士再加碼至9750萬英鎊，終獲國米首肯。

車路士已就盧卡古轉會費跟國際米蘭達成協議。（Getty Images）

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10年前，盧卡古由出生地比利時球會安德烈治，轉投車路士。18歲的他未獲重用，成為不斷被外借的「出租車」大軍成員之一。他只為藍軍一隊踢過10場波，先後外借西布朗和愛華頓，在拖肥糖初露光芒，2014年夏天以2800萬英鎊轉投愛華頓。

連同外借的一季，盧卡古在愛華頓4年間逐步成長為獨當一面的前鋒，166次上陣攻入87球。2017年曼聯以7500萬英鎊高價收購，2019年再以7300萬英鎊轉投意甲球會國際米蘭。國米受累大股東蘇寧集團財困，贏得意甲冠軍後反要求職球員大幅減薪，導致將帥大逃亡，主帥干地率先離隊，主力夏基美轉投巴黎聖日耳門，盧卡古是餘下最值錢的球員，明知車路士渴望得到，留待到達目標價才善價而沽。

勢將重返車路士的盧卡古，闊別史丹福橋7年之後，已非昔日的吳下阿蒙，交易落實後將打破2020/21球季以7580萬英鎊加盟的德國中場夏維斯，成為車路士史上最高轉會身價球員。

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