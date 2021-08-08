東京奧運．空手道︱伊朗選手暈住贏　沙地阿拉伯歷史首金意外落空

被敵人踢到無意識，伊朗空手道代表根扎迪（Sajjad Ganjzadeh）卻在暈倒期間摘金而回，關鍵竟然是奧運空手道項目的一條規例。



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東京奧運空手道男子75公斤以上級組手金牌戰，由沙地阿拉伯選手哈美迪（Tareg Hamedi）對戰伊朗運動員根扎迪。

比賽開始僅9秒，哈美迪就憑「IPPON」取得3分，約1分鐘後，他更先領先至4：1。隨後哈美迪施展一記正面高腳踢，狠狠擊中對方頸部接近喉嚨的位置，令根扎迪立即暈倒在地。

哈美迪施展一記正面高腳踢KO對手。（美聯社）

↓↓↓哈美迪飛腳KＯ對手逐格睇：（按圖放大）↓↓↓

沒有任何反應的根扎迪即場接受醫護人員治理，更用擔架把他抬離賽場。哈美迪認為自己勝出，激情大叫及高舉雙手慶祝起來，因為這將會是沙地阿拉伯史上首面奧運金牌。

根扎迪即場暈倒在地。（路透社）

然而奧運空手道項目跟其他搏擊運動有別，規例要求運動員必須遵守「寸止」原則，即在攻擊到對手的1吋距離時必須收手、不能過度接觸及攻擊，令對手受傷。

結果哈美迪因沒有收手（Unchecked attack）被裁定違規，遭取消比賽資格而得銀牌；仍未醒過來的根扎迪則「躺着也奪金」。

裁判結果取消哈美迪的參賽資格。（Getty Images）

哈美迪當然有點失落，也不認同賽果，但也只能接受現實。「我接受裁決，沒有異議，但我對自己的表現感到滿意。我能說的只有這麼多。」

根扎迪在恢復意識後，方得知自己贏得金牌，他最終返回賽場參與頒獎禮。「我很開心能摘金，但很遺憾是用這個方法贏下比賽。」

兩名運動員在領獎後，以一個擁抱化解矛盾，互相道賀，再度展示出奧運精神。

哈美迪（左）跟根扎迪（右）互相道賀。（路透社）

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