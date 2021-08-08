東京奧運｜美國後來居上奪三金獎牌榜壓中國　場地單車金牌最意外

東京奧運煞科日，長期排獎牌榜次席的美國，連贏3面金牌，累積39金，超越38金的中國上榜首。今日前，很多人預測美國在煞科日最多靠女子籃球及女子排球得兩金追平中國。想不到的是，在場地單車女子全能賽的捕捉賽，一次大規模炒車意外禍及金牌大熱的英國車手蘿拉堅尼（Laura Kenny）失分，美國車手華蘭迪（Jennifer Valente）以黑馬姿態奪金。



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煞科日（8月8日）前，中國以38金領先36金的美國，排在獎牌榜首位。數奧運煞科日的中國爭金點，只有李倩出戰拳擊女子中量級決賽對英國的派絲（Lauren Price），勝算不太高。

美國的爭金點主要則有4項，美國在女子籃球對日本，勝算極高；美國在女子排球決賽對巴西，勝算為五五波；拳手戴維斯（Keyshawn Davis）及李察托利斯（Richard Torrez Jr.）分別出戰兩個重量級別的拳擊決賽，但兩人的對手都很強，勝算較低。雖然美國都有選手參加男子馬拉松及場地單車女子全能，但勝算也不大。故此，賽前估計美國最大機會是靠兩項球類決賽摘兩金，追平中國的38金。

李倩在決賽不敵派絲，得到銀牌。（Getty Images）

然而，美國在早上的場地單車女子全能有驚喜。女子全能要鬥4場比賽，按次序是捕捉賽、衝刺賽、淘汰賽及記分賽，總分最高者勝。在首場捕捉賽，發生大規模炒車意外，共9位車手退賽，全部只得16分，當中包括金牌大熱的蘿拉堅尼，至於美國的華蘭迪未受意外波及，並以首名完成捕捉賽，獲得40分。儘管蘿拉堅尼之後3項力追，但未能收復失地，華蘭迪贏得金牌。

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女子全能賽嚴重炒車，9名車手未能完成第一場賽事。（高詩琦攝）

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東京奧運落幕，最終獎牌榜排名；只列前10名、香港及中華台北。（01美術製圖）

美國令人意外地獲得這面場地單車金牌，加上在女籃及女排奪冠，而中國的李倩在拳擊決賽落敗得銀，所以美國一日增3金，以39金力壓38金的中國，在煞科日升上獎牌榜首。

【美國在奧運煞科日贏得三金】

由7月24日起至8月8日共16個決出金牌的比賽日，中國坐了12日獎牌榜首，東道主日本做坐了3日，美國之前未上過榜首，直至煞科日後上成為今屆奧運金牌最多的隊伍。

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比起上屆里約奧運，美國及英國今屆的金牌數量都有退步，上屆美國得46金，而獎牌總數有121面；而在今屆，美國就得39金41銀33銅共113面。英國上屆以27金排獎牌榜次席，但今屆只得22金，跌落獎牌榜第4位。亞洲的中國及日本都有進步，中國上屆僅得26金，而今屆大增至38面，而日本藉東道主之便，金牌亦由上屆的12面大升至今屆的27面。

其他亞洲地區方面，韓國有退步，上屆以9金排名第8位，但今屆就只得6金，排第16位。中華台北就創歷來最佳的成績，今屆贏2金4銀6銅，排第34位。香港同樣在今屆奧運創歷史，首次在一屆奧運贏得超過一面獎牌，金、銀、銅牌皆有落袋，以1金2銀3銅排第49位。

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