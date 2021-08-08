美斯以淚洗臉告別巴塞｜同意減薪5成仍遭西甲所阻　未與PSG達協議

34歲的阿根廷球星美斯，在香港時間今（8日）晚6時舉行記者會，親自宣布離開效力21年的西甲球會巴塞隆拿。美斯在記者會上多次落淚痛哭，不時拿起紙巾拭淚。他強調已為留隊盡一切努力，包括同意減薪五成，只可惜球會仍遭西甲賽會阻撓。他承認去年的確希望離隊，但今年是渴望續留巴塞，所以他感到十分失望。對於去向，美斯表示收到多個邀請，仍未落實。



【美斯在記者會上痛哭】

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巴塞日前發聲明，宣布約滿的美斯將會離隊。美斯今日身穿西裝，出席記者會，他的家人及隊友也是座上客。他步入會場，情緒激動，還未發言已經開始哭，台下的妻子安東莉娜向他遞上紙巾。美斯全程淚盈眼眶，不時拿起太太給他的紙巾拭淚及抹鼻涕。

美斯的太太安東莉娜亦有到場。（路透社）

美斯13歲時與巴塞簽下的合約只是一張餐巾，而今日美斯告別，他手上一直拿住一張沾滿淚水的紙巾。

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這位6屆金球獎得向球迷及球會告別，並表明不想離隊。美斯說：「我及家人都被說服，我很想留隊，這就是我唯一的渴望。我們都以為可以留在巴塞，但今日我要向這一切道別。我們一直當這裏是家，我們一直留在家，我們以為會繼續留在這個家。」

大批巴塞球迷在魯營球場外聚集，送別美斯。（路透社）

在巴塞效力21個年頭的美斯說：「我在這裏過了很長的日子，自從13歲起，我的人生都在這裏。21年後，我帶住太太，還有3個加泰及阿根廷小孩離開。我會回來的，因為這是我的家，我已經答應過我的小朋友了。」

去年想走走不了 今年想留留不下

美斯去年曾要求離隊，後來又留下來。他說：「我不想離隊，這是我愛的球隊，我不希望現在這一刻發生。去年，我的確想離開過，但今年我想留隊，所以我現在很失望。」

多名巴塞隊友出席記者會。（路透社）

談到更多離隊的內幕，美斯強調合約及人工從來不是他與巴塞之間的問題。他說：「以我所知的，我已經做盡一切了。球會表示做不到，原因在於西甲賽會。我可以向你們保證，我真的為留隊做盡一切。」有傳言，巴塞要求美斯減薪5成後，再要他進一步降薪，美斯就此回應：「我從未說過謊。我們同意減薪5成，之後他們再沒有要求更多。」

美斯與巴塞教練朗奴高文相擁。（路透社）

有記者問美斯是否將加盟巴黎聖日耳門，他答：「這是有可能的，但一切都未落實。我還未與任何人安排任何事。當球會宣布後，我收到很多電話，有幾間球會說有興趣。暫時一切未定，我們仍在商討。」有報道指，PSG將會在今周內宣布美斯加盟，並舉行加盟記者會。

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