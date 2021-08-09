【港超聯】東方龍獅仿港乒金句王李靜「變陣」　培訓土炮尋突破

東京奧運閉幕，體壇焦點重新放回本地，2021/22港超聯預料9月中日開鑼，上屆聯賽亞軍東方龍獅今日（9日）開操，球會副會長游永強指受港乒女團奪銅感染，決心培訓港產球員。

他又認為，港乒教練李靜的理念——「大膽變陣才有成績」，跟東方異曲同工。



東方上季投資約5000萬，雖稱霸菁英盃，但無緣問鼎聯賽，去季尾「大換血」——改由盧比度執教，同時辛祖、迪高、盧卡斯、翟廷峯、杜度及利馬等主力相繼離隊。球隊今季邀請前香港足球先生高尼路擔任盧比度副手，也獲前傑志體能教練裴鋕垣加盟。

盧比度（右）以主教練身份執掌東方，高尼路（左）回歸東方擔任副手。（袁志浩攝）

這支班霸今日公布已羅致上季效力愉園的伍家揚、林樂賢、朱偉鈞、米基爾，以及前富力兵林柱機，並外借收回茹子楠、胡晉銘及劉學銘。東方透露，短期內會簽入3位西班牙籍外援，據指其中一位曾征戰西甲，另一位亦曾在港超亮相，屆時全隊將坐擁31名球員。

東方龍獅今季「大換血」，多名主力離隊下，簽入4名前愉園球員。（袁志浩攝）

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東方引港乒李靜理念：敢變陣先有成績

球會副會長游永強指，今季班費跟去年相若，目標仍是爭標，惟資源投放重點會有別，希望加強青訓，助球會長遠發展。「變化是每支球隊的求存之道，當發現去到一個水平未能突破，就要轉變，過去資源着重在資深或重磅球員上，這藥方是否有效？若退一步，能令我們助跑、跳得遠一點，也很值得考慮，希望能平衝成績及青訓。」

就如香港乒乓球隊教練李靜所言，敢改變才有機會獲勝。（資料圖片／楊宇翹攝）

香港代表團在東京奧運取得1金2銀3銅歷史佳績，其中港乒女團由土生土長球員組成，銅牌戰面對德國，教練李靜敢於變陣，改由蘇慧音出戰單打，終摘銅而回。游永強指港隊證明本地運動員「係得嘅」，但需要機會發揮；也令他加深要培養年青球員的信念。他認為東方的理念跟李靜是異曲同工：「揸住手牌，若懂得大膽變陣，就能創造成績，這正是我們的想法。」

東方龍獅副會長游永強（右）指球會仍希望爭標，惟會投放更多資源在青訓上。

【港乒女團奧運奪銅精彩畫面】

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朱偉均初投班霸感壓力

東方6月在缺少外援下征戰亞協盃，結果獲小組第二名，表現不過不失；然而踢法引來球迷不少意見。主教練盧比度期望，球隊能建立屬於自己的踢法，「多點傳送、組織，我們會盡力變得更好。我們有能力爭冠。」副隊長葉鴻輝就謂，球員會做好本份，盡快助新球員融入、建立默契。

至於新兵朱偉鈞，過去曾效力夢想FC及愉園兩間小型球會，今季一躍加盟班霸，坦言感到壓力。「所有東西也很專業，像個真正的職業球員。可是球會期望較高，壓力較大。希望爭正選、入波，在各位『大哥』身上學習。」他又透露，舊東家的欠薪問題尚未解決，仍在處理當中。

從愉園加盟的朱偉鈞直言欠薪問題仍未解決。（袁志浩攝）

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