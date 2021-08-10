東京殘奧｜羽毛球世界第二陳浩源惡鬥勁敵　「有如林丹李宗偉」

東京殘疾人奧運會將在本月24日展開，其中羽毛球是本屆殘奧的新增項目，港隊由世界第2的陳浩源與朱文佳力爭佳績，陳浩源坦言希望能一嘗「一哥」滋味。



陳浩源是香港首名輪椅羽毛球運動員。在國際賽身經百戰的他，終於迎來人生首個傷殘奧運會。他說：「由以前是一個未必追到的夢，到宣布羽毛球成為殘奧項目，自己努力去追，終於以世界排名第二身分取得入場券，然後因為疫情延期，到東京奧運展開，才有信心真的能去到殘奧會，真真正正夢想成真。」

36歲的陳浩源（舉牌者）自言是第一次亦是最後一次參加殘奧會，將好好享受和投入賽事。（葉詩敏攝）

36歲的陳浩源在2018年雅加達亞殘運勇奪銀牌，2019年多次在國際賽事殺入決賽，更先後在土耳其站、加拿大站及泰國站擊敗世界排名第一的韓國好手金正俊掄元。金正俊是陳浩源的「天敵」，打球速度快，是4屆殘疾人世錦賽冠軍，但陳浩源正是世上唯一擊敗過金的球手，陳浩源形容二人的對決像是輪椅羽毛球壇的林丹和李宗偉。

「他（金正俊）速度快得人們形容他在輪椅上跳舞，以往大家說比賽去爭第二名，但自從我擊敗他第一次、第二、第三次，大家覺得贏他不再是不可能任務。」

陳浩源身型高大，自言是力量型的他認為在亞洲來說有身形優勢，加上自總教練劉南銘在2018年執教鞭後，他的技術大有改進，亦曾贏過金正俊4次，相信能在奧運上取得勝利。「獎牌是終極目標，名列世界第2已5、6年，希望今次不再是第2，可以首嘗一哥滋味。」他補充指不會因此沖昏頭腦，會由小組賽做好每一關，「世界第2是一個動力，提醒我前面還有一個人要追」。

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陳浩源希望港人能再把熱潮延到殘奧會。（葉詩敏攝）

港隊在今屆東京奧運取得1金2銀2銅佳績，同時在港掀起體育熱潮，陳浩源指不會有壓力：「我36歲，未見過體育熱潮那麼厲害，希望除了承繼港將好成績外，也能繼承這個熱潮。」他坦言殘疾運動員與其他港隊健兒一樣，「我們都是有血有汗，才踏上奧運舞台，希望香港人也以我們為榮」。

羽毛球是殘奧會新增項目，陳浩源笑言「唔緊張係呃你」，他指這大有可能是其第一次亦是最後一次奧運：「我都有一定年紀了，我怕時間不等我，所以希望在第一屆便好好享受和投入，特別是在一屆特別（疫情下）的奧運。」